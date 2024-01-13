Корпус Chromebook Fortis G11 имеет степень защиты IP51, что обеспечивает дополнительную защиту устройства.

Новый Chromebook Fortis G11 от компании HP был представлен 11 января 2024 года в рамках серии Chromebook HP. Fortis G11 - это защищенный Chromebook с 14-дюймовым экраном, который обеспечивает высокую производительность благодаря надежным внутренним компонентам. Кроме того, он поддерживает быструю зарядку аккумулятора. Внешне Fortis G11 имеет тот же дизайн, что и его предшественник Fortis G10, и предназначен для использования студентами, офисными работниками и обычными пользователями. Chromebook имеет сертификацию MIL-STD-810 и успешно прошел ряд тестов на прочность. Корпус Fortis G11 обладает степенью защиты IP51, что обеспечивает дополнительную защиту устройства. 14-дюймовый экран Chromebook Fortis G11 достаточно большой для выполнения различных задач и обеспечивает отличную визуализацию для развлечений. Предлагаются различные варианты настройки экрана, включая сенсорную панель FHD со яркостью 250 нит или несенсорную панель FHD с яркостью 300 нит. В стандартной версии Chromebook установлена HD-панель с яркостью 250 нит.

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Для Fortis G11 доступны различные варианты объема оперативной памяти и хранилища – от 4 ГБ LPDDR5-4800 до 16 ГБ ОЗУ. Встроенная память UFS может достигать до 128 ГБ. Что касается подключения, Chromebook Fortis G11 поддерживает Wi-Fi 6E и 4G LTE. Он оснащен процессором Intel N-серии, хотя конкретная модель - N200 или N95 - не уточняется. У Fortis G11 также имеются несколько портов, включая USB Type-A 3.2 Gen 1 (x2), USB Type-C 3.2 Gen 1 (x2), HDMI 1.4, а также комбинированный разъем для наушников и микрофона. Также в устройстве предусмотрен слот для SIM-карты. Chromebook HP Fortis G11 с 14-дюймовым дисплеем уже доступен для покупки в США по начальной цене 319 долларов США (около 28 000 рублей). Пока нет подробной информации о мировой доступности и ценах на Chromebook Fortis G11.