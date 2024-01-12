Также он имеет две камеры по 8 Мп, дополнительное LTE, а поставляется вместе с умным чехлом Oppo Pad Neo Smart Case.

Кроме Reno11 и Reno11 Pro, компания Oppo недавно анонсировала еще один новый продукт - Oppo Pad Neo. Этот планшет был представлен в Малайзии и расширяет уже обширное портфолио планшетов производителя.

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Oppo Pad Neo обладает 11,4-дюймовым ЖК-экраном, разрешение 2,4K (2408 x 1720) и частота обновления 90 Гц. Яркость дисплея составляет 400 нит, а частота дискретизации сенсорного экрана - 180 Гц. Планшет имеет тонкий корпус размером около 25,5 x 18,8 см и толщиной 6,89 мм, при этом его вес всего 538 грамм. Питается данное устройство от аккумулятора емкостью 8000 мА*ч, который можно быстро зарядить с помощью технологии SuperVOOC мощность которой составляет 33 Вт. Также Oppo Pad Neo обладает восьмиядерным процессором MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. В сочетании с 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенного дискового пространства UFS 2.2, этот планшет обеспечивает высокую производительность. Модель с большим объемом оперативной памяти также поддерживает 4G/LTE, что позволяет использовать планшет без зависимости от Wi-Fi 5. Дополнительные функциональные возможности включают Bluetooth 5.2, динамики Dolby Atmos, переднюю и заднюю камеры с разрешением 8 МП каждая (f/2.0), а также встроенный фронтальный датчик распознавания лиц и операционную систему ColorOS 13.2. Дизайн Oppo Pad Neo вдохновлен планшетом Oppo Pad 2, а также поставляется вместе с чехлом Oppo Pad Neo Smart Case.

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В Малайзии версия Oppo Pad Neo с 6 ГБ оперативной памяти и без модуля 4G стоит 1199 малайзийских ринггитов, что примерно равно 23 000 рублей. Топовая модель с 4G и 8 ГБ оперативной памяти оценивается в 1399 малайзийских ринггитов, что около 27 000 рублей. Пока неизвестно, будут ли и когда Oppo Pad Neo доступен за пределами Малайзии.