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СтарыйДед
Представлено умное кольцо Amazfit Helio Ring со встроенным электродермальным датчиком весом 3,8г
Оно также оснащено распространенными датчиками отслеживания состояния здоровья, такими как пульсометр, SpO2, датчик стресса и трекер сна.

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Выставка CES 2024 оказалась настоящим триумфом для носимых устройств. В ходе этого технологического мероприятия Amazfit анонсировала свой новейший продукт - умное кольцо Amazfit Helio Ring. Все больше и больше брендов, таких как Oura, Circular, Go2sleep, Ultrahuman, Rogbid и другие, вкладывают свои усилия в развитие сегмента умных колец. Согласно слухам, Samsung также работает над собственным умным кольцом, которое может быть представлено в ближайшем будущем. Однако, согласно утверждениям, кольцо Helio Ring от Amazfit обладает более широким функционалом, чем другие аналогичные устройства на рынке.

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Корпус кольца Amazfit Helio Ring выполнен из прочного и легкого титанового сплава. Вес устройства составляет всего 3,8 грамма, что делает его очень комфортным в использовании. Кольцо также обладает водонепроницаемостью до 10 атмосфер, что позволяет использовать его даже при погружении на глубину до 100 метров. Amazfit Helio Ring предлагается в двух размерах - 10 и 12. Утверждается, что Amazfit Helio Ring создано специально для спортсменов, которые стремятся к полному контролю, анализу и рекомендациям восстановления. В кольце установлены несколько распространенных датчиков для отслеживания здоровья, включая пульсометр, датчик SpO2, датчик стресса и трекер сна. Функция оценки готовности помогает отслеживать качество сна и уровень физической нагрузки, предоставляя рекомендации для предотвращения перенапряжения. Умное кольцо использует алгоритм PeakBeat, который обеспечивает данные о VO2 Max, тренировочной нагрузке и эффективности тренировок. Кроме того, оно поддерживает различные виды упражнений и спортивные режимы. Amazfit Helio Ring также оснащено встроенным электродермальным датчиком активности, который измеряет уровень стресса, исходящего от рук, по поту.

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Умное кольцо Amazfit Helio Ring можно использовать вместе с существующими умными часами от Amazfit. Сочетание этих двух устройств позволяет расширить функциональные возможности и получить более детальную информацию. Также доступна подписка на услугу Zepp Aura AI, которая предоставляет расслабляющие звуки во время сна, а также еженедельные и ежемесячные отчеты о сне. Пока не была раскрыта цена на кольцо Helio Ring, но оно появится в продаже уже в начале весны этого года.

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