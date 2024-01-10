Обновленный Asus ZenBook 14 OLED оснащен ярким 3K OLED-дисплеем со 100% цветовой гаммой DCI-P3

Конец 2023 года принес обновление линейки ноутбуков Asus ZenBook 14 OLED. Процессоры Intel Core Ultra в сочетании с доступной ценой ниже 1500 долларов сделали их серьезными конкурентами для ноутбуков Dell XPS.

Анонс, проведенный на выставке CES 2024, позволил Asus представить новое обновление своей линейки тонких и легких ноутбуков - ZenBook 14 OLED UM3406. Этот компактный и производительный ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 7 8840HS и оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 ГБ. ZenBook 14 OLED имеет стильный дизайн с цельнометаллическим корпусом, его толщина 14,9 мм, а вес составляет всего 1,2 кг. Он оборудован ИК-камерой для разблокировки по лицу с помощью Windows Hello и встроенной шторкой конфиденциальности веб-камеры. В отношении портов, есть два порта USB 4 Type-C, один порт USB 3.2 Gen 1, а также комбинированный аудиоразъем и порт HDMI 2.1.

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Обновленный Asus ZenBook 14 OLED предлагает великолепные характеристики дисплея, учитывая, что он создан как тонкий и легкий производительный компьютер, и не является мощным инструментом для игр или создания контента.

Имеются две версии ZenBook 14 OLED - с сенсорным экраном и без него. Несенсорная версия обходит сенсорную по качеству дисплея. 14-дюймовая OLED-панель 3K (2880×1800 пикселей), с соотношением 16:10 и частотой обновления 120 Гц имеет время отклика всего 0,2 мс, что типично для OLED, и достигает максимальной яркости 600 нит в режиме HDR, в то время как максимальная яркость SDR составляет 400 нит - достаточно для большинства ситуаций.

Что касается сенсорного экрана ZenBook 14 OLED, он оснащен панелью FHD (1920×1200 пикселей) с максимальной частотой обновления 60 Гц и яркостью 500 нит в режиме HDR, хотя максимальная яркость SDR также составляет 400 нит. Возможно, еще более впечатляющей является гамма цветового пространства дисплея, охватывающая 100% цветовое пространство DCI-P3, которое общее для обоих дисплеев.

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Сочетание графической карты Radeon 780M в процессоре AMD Ryzen 7 8840HS, великолепного дисплея и быстрой памяти делает Asus ZenBook 14 OLED очень конкурентнопригодным решением в категории тонких и легких ноутбуков, даже для тех, кто заинтересован в играх или создании простенького контента. Единственными отрицательными факторами здесь могут быть ограничение на 16 ГБ оперативной памяти и отсутствие дискретной графической карты.