PG32UCDP предлагает режимы отображения 4K/240 Гц и 1080p/480 Гц, это один из двух игровых мониторов, поддерживающих эту функцию наряду с LG UltraGear OLED 32GS95UE.

ASUS раскрыла подробности о своем новом игровом OLED-мониторе ROG Swift PG32UCDP, который был анонсирован в конце 2023 года. Компания намекнула, что этот монитор будет поддерживать режимы двух дисплеев, аналогично LG UltraGear OLED 32GS95UE. На выставке CES 2024 PG32UCDP представлен, вместе с другими игровыми мониторами ROG Swift, включая PG27AQDP. В отличие от PG27AQDP, PG32UCDP обладает 31,5-дюймовым OLED-экраном. Стоит отметить, что режим отображения монитора можно изменять с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц на 1080p и 480 Гц, что дает возможность конкурировать с ROG Swift Pro PG248QP и его панелью E-TN с частотой 540 Гц.

реклама

Кроме того, ASUS гордо заявляет, что PG32UCDP — это их первый монитор ROG, поддерживающий технологию Dolby Vision. Информация о ценах и доступности монитора пока не была озвучена, как и в случае с другими новыми игровыми OLED-мониторами ROG Swift от компании. PG32UCDP заменит на рынке монитор PG32UCDM, который также обладает разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц и был представлен ASUS в августе 2023 года. Учитывая, что компания планирует начать продажи PG32UCDM с устаревшей панелью QD-OLED во втором квартале, можно предположить, что модель третьего поколения PG32UCDP, основанная на QD-OLED, не появится в ближайшие несколько месяцев.