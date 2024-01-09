Новые изменения ноутбука представляют собой минимальные обновления по сравнению с моделью 2023 года

Razer анонсировала обновленные модели своей линейки Blade 14, Blade 16 и Blade 18 с новыми конфигурациями на этот год. Однако оказалось, что Blade 14 2024 года не получит улучшенный процессор Intel Raptor Lake и новые опции дисплея, которые будут доступны для моделей Blade 16 и Blade 18 2024 года.

Вместо этого 14-дюймовый игровой ноутбук будет оснащен процессором Zen 4 Ryzen 9 8945HS, который заменяет предыдущую модель Ryzen 9 7940HS для 2023 года. Новый процессор AMD обещает дополнительные возможности в графической обработке с помощью искусственного интеллекта в таких приложениях, как DaVinci Resolve или Photoshop. Вычислительная производительность процессора и графического процессора Radeon 780M останется примерно такой же, как у предыдущей модели Ryzen 9 7940HS.

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Остальные характеристики Blade 14 2024 года остаются без изменений, включая графический процессор GeForce RTX 4070, дизайн корпуса и выбор вариантов дисплея с частотой до 240 Гц и разрешением 1600p IPS. Это не обязательно плохо, учитывая, что прошлогодняя модель Blade 14 уже была одним из самых стильных и мощных игровых ноутбуков с 14-дюймовым экраном на рынке. Однако пользователи, ожидавшие более существенного обновления графического процессора, могут быть разочарованы новой моделью 2024 года.

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Новый Blade 14 будет доступен с 23 января по начальной цене 2200 долларов США (примерно 197 000 рублей) за конфигурацию с RTX 4060, аналогичную модели Blade 14 2023 года. Планируется выпуск в черном и белом цвете, информации о розовых вариантах пока нет.