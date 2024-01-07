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СтарыйДед
Опубликованы новые шпионские снимки предстоящего смартфона Xiaomi 14 Ultra
Защитный чехол скрывает общий дизайн, но можно сравнить размеры с другими устройствами

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В октябре этого года компания Xiaomi порадовала своих поклонников новыми смартфонами Xiaomi 14 и 14 Pro. Однако уже несколько недель ходят слухи о более продвинутой версии – Xiaomi 14 Ultra. Хотя официального подтверждения со стороны Xiaomi пока нет, в сети появились утечки, позволяющие взглянуть на устройство.

Фотографии, скорее всего, сделаны во время тестирования камеры, и показывают, что смартфон спрятан в защитном чехле. К сожалению, общий дизайн остается неизвестным, однако, в правом нижнем углу виден выступ камеры с объективом перископа.

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На данных изображениях можно увидеть сравнение размеров Xiaomi 14 Ultra с моделями Xiaomi 14 Pro и Vivo X100 Pro. Также кажется, что у Xiaomi 14 Ultra будет такая же рамка, как у Xiaomi 13 Ultra. Кроме того, на задней панели смартфона была замечена белая этикетка с маркировкой «N1», «P2» и «EU», что вызвало дополнительные догадки.

Согласно Xiaomiui, «N1» может быть связано с номером модели флагманской камеры Leica, что укрепляет вероятность того, что это действительно Xiaomi 14 Ultra. «P2» предположительно указывает на то, что это прототип еще не завершенного устройства, а «EU» намекает на глобальную версию для европейских рынков.

Хотя сам модуль камеры остается почти скрытым, можно ожидать, что он будет иметь круглый дизайн с четырьмя объективами. По словам источника «Digital Chat Station», у Xiaomi 14 Ultra будет основной сенсор на 50 мегапикселей (Sony LYT 900 с оптической стабилизацией изображения) с возможностью регулировки диафрагмы. Предполагается, что к основному датчику добавятся также телеобъектив на 50 МП, еще один перископический объектив на 50 МП и сверхширокоугольный объектив на 50 МП.

Утечки информации также намекают на возможное использование титановой рамы для Xiaomi 14 Ultra вместо алюминиевой, которая применяется в обычной версии Xiaomi 14 Pro.

Более того, существуют слухи о наличии двусторонней связи и наличии аккумулятора емкостью 5180 мА*ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Ожидается, что Xiaomi 14 Ultra будет представлен вместе с серией Xiaomi Pad 7 в апреле 2024 года.

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Осталось дождаться официального объявления Xiaomi и посмотреть, насколько эти слухи оказались правдой.

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