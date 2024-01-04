Помимо отслеживания сердечного ритма, вы можете использовать носимое устройство для мониторинга других показателей тренировки.

Информация о спортивном гаджете Garmin HRM-Fit, предназначенном для отслеживания сердечного ритма, появилась в сети сразу в нескольких источниках. Слухи о данном устройстве начались с прошлого года после того, как в патентной заявке в США был показан новый портативный гаджет, который можно прикрепить на груди. Гаджет получил название HRM-Fit благодаря своему дизайну, позволяющему его использовать совместно со спортивным бюстгальтером для более комфортной посадки. HRM-Fit крепится к одежде с помощью трех точек крепления, а компания Garmin рекомендует его использовать вместе со спортивным бюстгальтером средней или высокой поддержки, и избегать вариантов со слишком длинным ремнём, переднюю молнию или слишком простое крепление.

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Новая модель HRM-Fit обладает теми же функциональными возможностями, что и старая модель пульсометра HRM-Dual. К примеру, HRM-Fit передает точные данные о частоте пульса в режиме реального времени на совместимые устройства с помощью технологий Bluetooth и ANT+. Помимо этого, данный гаджет может использоваться для отслеживания других параметров тренировки, таких как время контакта с землей, вертикальные колебания и длина шага.

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Устройство HRM-Fit работает от батареи CR3032, которой хватает на один год использования. Габариты гаджета составляют 33,5 сантиметра (примерно 13,2 дюймов), весит он 1,9 унции (примерно 53 грамма) и может быть использован под водой на глубине до 50 футов (примерно 15 метров), так как он водонепроницаемый. В данный момент только клиенты в США могут приобрести данное носимое устройство для отслеживания фитнеса по цене $149,99 США (примерно 13 500 рублей). Ожидается, что официальное представление гаджета состоится на выставке CES вместе с недавно анонсированными смарт-часами Lily 2.