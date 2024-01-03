Бренд анонсировал флагманскую линейку беспроводных телевизоров, новый процессор на базе искусственного интеллекта, более яркие дисплеи, улучшенные игровые функции и другое

Компания LG представила новую линейку OLED-телевизоров — M4, G4, C4 и B4. Согласно официальному сайту LG, эта новая серия будет обладать передовыми технологиями и функциональностью. Особо стоит отметить, что модель M4 стала первым беспроводным телевизором, способным передавать контент 4K с частотой обновления 144 Гц.

Телевизоры G4 и M4 также привлекают обновленным процессором AI Alpha 11, который, по данным LG, заметно улучшает предыдущий Alpha 10, обеспечивая в четыре раза большую производительность искусственного интеллекта, улучшенную графику на 70% и повышенную скорость обработки на 30% по сравнению с предыдущим поколением.

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Линейка M4 от LG является флагманской и включает в себя приставку Zero Connect Box, позволяющую пользователю подключить ее к телевизору и передавать контент высокого разрешения на экран. Телевизоры M4 с максимальной яркостью обеспечивают уровень яркости, превышающий телевизоры B на 150% (за исключением 97-дюймовой модели).

Благодаря новому процессору на базе искусственного интеллекта, звук Dolby Atmos может передаваться по беспроводной сети вместе со звуком Wowcast. В отличие от линейки M3, линейка M4 будет иметь модель с диагональю 65 дюймов. OLED-телевизоры G4 имеют практически такие же характеристики, что и телевизоры M4, включая процессор и технологию повышения яркости.

Телевизоры M4 и G4 позволят наслаждаться играми в формате 4K с частотой обновления 144 Гц и поддерживают Nvidia Gsync и AMD FreeSync, но только у моделей с диагональю 83 дюйма.

В этом году LG также представила OLED-телевизоры серий C4 и B4. Телевизоры C4, принадлежащие к среднему классу OLED-телевизоров, оснащены новым процессором Alpha 9 AI, обеспечивающим более яркое изображение по сравнению с серией C3. Кроме того, улучшенная яркость будет доступна для всех размеров. Телевизоры B4, являющиеся вариантами начального уровня, оснащены новым AI-процессором Alpha 8 с улучшенной производительностью. Линейка B4 также предлагает новый компактный размер (48 дюймов). В отличие от серии B3, у телевизоров B4 будет четыре порта HDMI 2.1. Также телевизоры C4 и B4 будут иметь игровые функции, аналогичные M4 и G4.

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Информация о дате выпуска и цене новых телевизоров пока не разглашается, но более подробные сведения следует ожидать на выставке CES 2024.