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По предварительным данным, компания AMD готовится обновить свою популярную линейку настольных процессоров APU серией Ryzen 8000, которая разрабатывается на базе известного кодового названия Phoenix. По информации из предыдущих отчетов, в обновленную серию должны войти четыре модели: Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G. Из них, Ryzen 5 8600G был протестирован сегодня на платформе Geekbench, где набрал впечатляющие 24 842 балла в тесте Geekbench 6.2 OpenCL и 30 770 баллов в оценке Vulkan.
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Графический процессор Ryzen 5 8600G, обладающий кодовым названием «gfx1103», основан на кристалле Phoenix2 с 8 CU. Графический процессор Radeon 760M (с тактовой частотой 2,8 ГГц), встроенный в Ryzen 5 8600G, показал практически одинаковые результаты с графическими процессорами для ноутбуков, что позволяет геймерам наслаждаться современными играми в разрешении 1080p и с частотой 60 кадров в секунду. Основные характеристики Ryzen 5 8600G включают 6 ядер Zen 4/12 потоков и возможность Boost с тактовой частотой до 4,996 ГГц. Geekbench-тестирование было проведено на компьютере, собранном MSI и оснащенном 32 ГБ оперативной памяти DDR5 6000. Предполагается, что компания AMD представит серию Ryzen 8000G на предстоящей выставке CES в ближайшие дни. Однако пока неизвестно, станет ли данная модель доступна широкой публике.