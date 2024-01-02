AMD Ryzen 5 8600G включают 6 ядер процессора Zen 4/12 потоков и тактовую частоту Boost 4,996 ГГц.

По предварительным данным, компания AMD готовится обновить свою популярную линейку настольных процессоров APU серией Ryzen 8000, которая разрабатывается на базе известного кодового названия Phoenix. По информации из предыдущих отчетов, в обновленную серию должны войти четыре модели: Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G. Из них, Ryzen 5 8600G был протестирован сегодня на платформе Geekbench, где набрал впечатляющие 24 842 балла в тесте Geekbench 6.2 OpenCL и 30 770 баллов в оценке Vulkan.

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Графический процессор Ryzen 5 8600G, обладающий кодовым названием «gfx1103», основан на кристалле Phoenix2 с 8 CU. Графический процессор Radeon 760M (с тактовой частотой 2,8 ГГц), встроенный в Ryzen 5 8600G, показал практически одинаковые результаты с графическими процессорами для ноутбуков, что позволяет геймерам наслаждаться современными играми в разрешении 1080p и с частотой 60 кадров в секунду. Основные характеристики Ryzen 5 8600G включают 6 ядер Zen 4/12 потоков и возможность Boost с тактовой частотой до 4,996 ГГц. Geekbench-тестирование было проведено на компьютере, собранном MSI и оснащенном 32 ГБ оперативной памяти DDR5 6000. Предполагается, что компания AMD представит серию Ryzen 8000G на предстоящей выставке CES в ближайшие дни. Однако пока неизвестно, станет ли данная модель доступна широкой публике.