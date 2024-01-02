Также можно заметить, что дизайн фар этой модели схож с Ji Krypton 007, имея полосу светодиодов и узкие передние фары.

В сети появились фотографии второй модели минивэна от JiKrypton, который был замечен на улице. Несколько изображений были опубликованы фанатами этого бренда. По внутреннему коду автомобиля - CM2E, предполагается, что он будет позиционироваться ниже Jikrypton 009, который в настоящее время является единственным минивэном в линейке JiKrypton и стоит от 499 000 до 588 000 юаней (примерно от 6 300 000 до 7 400 000 рублей).

реклама

Судя по опубликованным фотографиям, новая модель минивэна от Jikrypton все еще находится в стадии тестирования, и ее внешний вид тщательно защищен маскировкой, что затрудняет осмотр деталей. Однако, можно заметить, что дизайн фар этой модели близок к Ji Krypton 007, со светодиодной полосой и узкими передними фарами. Помимо этого, новая модель обладает двумя передними стойками, обеспечивая улучшенную видимость и уменьшая слепые зоны. Сбоку, кузов нового JiKrypton имеет прямую линию крыши, скрытые дверные ручки и боковые раздвижные двери как спереди, так и сзади. Зеркала заднего вида также крепятся на дверях, однако неизвестно, будет ли это решение сохранено в серийном варианте.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На данный момент информация о салоне и силовой установке новой модели JiKrypton остается неизвестной, но предполагается, что они могут унаследовать внутренний дизайн и силовую установку модели JiKrypton 007. Например, JiKrypton 007 построен на 800-вольтовой архитектуре и оснащен задним электродвигателем из кремниево-углеродного соединения. Модель предлагает два варианта силовой установки: с одним или двумя электродвигателями. Максимальная мощность однодвигательной версии составляет 310 кВт, а двухдвигательной версии - 165 кВт для переднего и 310 кВт для заднего электродвигателя соответственно.