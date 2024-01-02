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СтарыйДед
Xiaomi Pad 7 Pro будет оснащен батареей емкостью 10 000 мА*ч и быстрой зарядкой 120 Вт
Это серьезное обновление, учитывая, что Xiaomi Pad 6 Pro оснащен аккумулятором емкостью 8600 мА*ч с быстрой зарядкой 67 Вт

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Скорее всего, компания Xiaomi планирует представить новую модель смартфона Xiaomi 14 Ultra во втором квартале текущего года. Кроме того, ожидается, что бренд также представит планшеты Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro, которые являются флагманскими моделями.

В последних отчетах уже были раскрыты некоторые детали о серии Pad 7, а теперь была представлена информация о емкости батареи и возможностях быстрой зарядки версии Pro.

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Анализируя код устройства Mi, было обнаружено, что Xiaomi Pad 7 Pro будет оснащен батареей емкостью 10 000 мА*ч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Это является улучшением, учитывая, что предыдущая модель Xiaomi Pad 6 Pro имела батарею ёмкостью 8600 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт.

Согласно ранее сообщенным данным, Xiaomi Pad 7 Pro может обладать 10-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1480 x 2367 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Планшет будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2. Аналогично предыдущей модели, Pad 7 Pro может иметь до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что устройство будет работать на операционной системе Android 14 с пользовательским интерфейсом HyperOS. Также предполагается, что на задней панели планшета будет размещена двойная камера с разрешением 50 мегапикселей.

Интересно отметить, что планшет будет оснащен сразу четырьмя динамиками, как любят делать производители в последних моделях. 

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Степень доступности предыдущей модели, Pad 6 Pro, за пределами китайского рынка была ограничена. Но появилась информация о том, что Pad 7 Pro может быть выпущен и на мировом рынке. Хотя в настоящее время нет точной информации о дате запуска серии Pad 7 на международном рынке.

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