Это серьезное обновление, учитывая, что Xiaomi Pad 6 Pro оснащен аккумулятором емкостью 8600 мА*ч с быстрой зарядкой 67 Вт

Скорее всего, компания Xiaomi планирует представить новую модель смартфона Xiaomi 14 Ultra во втором квартале текущего года. Кроме того, ожидается, что бренд также представит планшеты Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro, которые являются флагманскими моделями.

В последних отчетах уже были раскрыты некоторые детали о серии Pad 7, а теперь была представлена информация о емкости батареи и возможностях быстрой зарядки версии Pro.

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Анализируя код устройства Mi, было обнаружено, что Xiaomi Pad 7 Pro будет оснащен батареей емкостью 10 000 мА*ч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Это является улучшением, учитывая, что предыдущая модель Xiaomi Pad 6 Pro имела батарею ёмкостью 8600 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт.

Согласно ранее сообщенным данным, Xiaomi Pad 7 Pro может обладать 10-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1480 x 2367 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Планшет будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2. Аналогично предыдущей модели, Pad 7 Pro может иметь до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что устройство будет работать на операционной системе Android 14 с пользовательским интерфейсом HyperOS. Также предполагается, что на задней панели планшета будет размещена двойная камера с разрешением 50 мегапикселей.

Интересно отметить, что планшет будет оснащен сразу четырьмя динамиками, как любят делать производители в последних моделях.

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Степень доступности предыдущей модели, Pad 6 Pro, за пределами китайского рынка была ограничена. Но появилась информация о том, что Pad 7 Pro может быть выпущен и на мировом рынке. Хотя в настоящее время нет точной информации о дате запуска серии Pad 7 на международном рынке.