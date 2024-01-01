В сеть просочился новый и свежий образец серии мобильных телефонов Moto G 2024 года с официальными изображениями.

В последний день 2023 года известный французский пользователь Стив Хеммерстоффер, он же @OnLeaks, опубликовал первые официальные рендеры и некоторые особенности Moto G Play 2024 года, который, как ожидается, будет выпущен в следующем году с полностью обновленным дизайном. На первый взгляд на опубликованных ниже изображениях видно, что компания Motorola сделала смелый шаг вперед относительно Moto G Play 2023, которая оснащена тройной камерой, состоящей из трех 16/2/2-мегапиксельных сенсоров низкого разрешения. В новой модели решено оставить только одну камеру, способную обеспечивать гораздо более высокое качество съемки благодаря использованию современного 50-мегапиксельного сенсора, технологии объединения пикселей и возможности записи видео в формате 4K вместо стандартного 1080p. Также было внесено несколько новых изменений в 6,5-дюймовый ЖК-дисплей.

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Не смотря на то, что нижняя часть, так называемый "подбородок", все еще осталась довольно толстой, это вполне приемлемо, особенно учитывая ценовую категорию модели Moto G Play. Замена предыдущей 720p-панели на современный ЖК-дисплей с разрешением 2200 x 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц является значительным прогрессом. Селфи-камера теперь имеет отверстие и представляет собой 8-мегапиксельный сенсор. Емкость аккумулятора также впечатляет - 5000 мА*ч. В роли интерфейса для зарядки и подключения наушников используется разъем USB-C. Сканер отпечатков пальцев, который интегрирован в боковую кнопку питания и Слот для карты памяти microSD, добавляют модели Moto G Play 2024 еще больше современности. Релиз Moto G Play 2024 запланирован на следующий год. По словам внутренних источников, ожидается, что стоимость устройства будет равна $169 (около 15 200 рублей).