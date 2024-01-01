Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Опубликованы новые реальные фотографии смартфонов OPPO Find X7 и OPPO Find X7 Ultra
Orange и Blue отражают роскошную композицию стекла и кожи Ultra, а версии Black и Purple могут похвастаться привлекательным цельностеклянным корпусом.

реклама

С наступлением нового года OPPO готовится представить долгожданную серию Find X7 – коллекцию, которая сочетает в себе инновацию и современный стиль. И, хотя детали дизайна тщательно скрывались, OPPO всё-таки удовлетворили желание пользователей, предоставив реальные фото устройств Find X7 и Find X7 Ultra. Эти снимки не только позволяют рассмотреть саму эстетику Find X7 и Find X7 Ultra, но также дают потенциальным покупателям возможность заранее определиться с цветовой гаммой, которая им больше нравится.

реклама

Серия OPPO Find X7 имеет большое разнообразие цветов. Вариант Ultra представлен в оранжевой, синей и черной расцветках, каждая из которых обрамлена гладким стеклянным и кожаным корпусом. А стандартный OPPO Find X7 примыкает к цветовому ряду в оранжевом, синем, черном и фиолетовом исполнении. Оранжевый и синий варианты отражают роскошь замысловатого объединения стекла и кожи, в то время как черная и фиолетовая расцветки украшены изысканным корпусом из стекла. Элегантность оранжевого неизменна и обещает сохранить прежнюю привлекательность. В свою очередь, синий представляет свежесть и очарование. Правда, именно черная кожа привлекает всеобщее внимание своим сияющим блеском, который превосходит все ожидания. Варианты "Purple" и "Glass Black" подойдут тем, кому нравится глянцевая эстетика. OPPO планирует представить эту технологическую новинку на своей родине, в Китае 8 января. Хотя вскоре последует и глобальный запуск, период между этими событиями должен быть заполнен другими обновления от OPPO. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

#смартфон #oppo #смартфон 2023 #смартфон 2024 #oppo find x #oppo find #oppo find x7 #oppo find x7 pro
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Meizu выпустит свой первый складной смартфон в первой половине 2024 года
TrendForce: к 2027 году поставки гибких и складных смартфонов вырастут в несколько раз
Nothing Phone (2a) может быть запущен в ближайшее время
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появилось видео, как ракета Х-101 обманула западные ЗРК IRIS-T и NASAMS и уничтожила цель
19
ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
15
В сеть просочились кадры боя между двумя отрядами ВСУ
7
Василий Небензя: Боевые планы Киева «закончились полным фиаско»
2
Razr+ может получить обновление чипа, новый дизайн и возможности искусственного интеллекта
+
Японская рыбная отрасль на грани краха после запрета на рыбный промысел у российских берегов
20
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
10
Авария с участием Tesla Cybertruck показала прочность кузова из нержавеющей стали
+
Продемонстрирован первый работающий на обычных батарейках iPhone
+
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
13
Марсоход НАСА Curiosity снял этот удивительный таймлапс марсианского дня
+
TSMC откроет самое современное предприятие по производству полупроводников в Японии
+
Стали известны функции искусственного Samsung Galaxy S24
4
SpaceX запускает две ракеты с интервалом в три часа
2
Нарушившие в Новый год комендантский час украинцы могут быть призваны
+
Вооруженные Силы России нанесли ответные удары за атаку мирного населения Белгорода
9
В 2024 году цены на SSD могут взлететь на 50%
+
CNN: Надежды Украины на победу в текущем конфликте меркнут
9
Облегченная ОС Windows 11 для Arm64 становится более компактной
+
NVIDIA выпустила драйверы GeForce 546.34 WHQL Game Ready
+

Популярные статьи

Солнечный зонд NASA «Паркер» собирается «прикоснуться к Солнцу»
4
2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
6
Xiaomi опережает Apple по всем фронтам
1
На задворках Солнечной системы может "обитать" странная черная дыра
4
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
4
Как неделя праздничного употребления алкоголя может повлиять на ваше пищеварение
14

Сейчас обсуждают

Вахтанг Гурджия
15:39
Вроде бы говорили , что и Patriot не может. Интересно, как же тогда он умудрился "перехватывать" Кинжал ?
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
swr5
15:38
У них есть своя операционная система, которая работает везде - от утюгов до суперкомпьютеров и космических аппаратов, на этой ОС работает весь интернет и подавляющее число мобильных устройств. А что е...
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
Bearcub
15:30
местная ципсотник нахрюк искал искал и нашёл три личности которые хоть чтото якобы положительное смогли высосать из соответствующих органов.
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
century84
15:30
Это орки что ли? Что бы военных дух поднять надо захерачить кучу мирных жителей. И при этом они нас так называют.
RT: Удар по Белгороду 30 декабря был нанесён для поднятия упавшего духа солдат и офицеров ВСУ
Кирилл Катровский
15:22
Именно ретранслятор.
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
Пинаю даунов
15:20
Ага , и линуксу ещё набор костылей и справочник для командной строки . Блевотина твой Линукс. Эта ось совсем не для простых юзеров игрунов
Игровой сервис Steam прекратил поддержку операционных систем Windows 7 и Windows 8/8.1
tolya21
15:20
В общем, это всё ещё на 10 лет.
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
George Mendel
15:16
Так вы это сказали - ретранслятор. а вы имели наверно резистор?!🤣🤣🤣
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
Кирилл Катровский
15:15
Нет, не поняли. И что такое Wine/Proton, вы не понимаете, и что такое «эмуляция» и «ретрансляция», тоже осилить не смогли. Вы начали комментировать тему, в которой понимаете только отдельные слова, чи...
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
George Mendel
15:11
Я понял вас - Это не эмулятор, а Протон. Вы статью выше прочитайте более внимательно, тогда не будите всякий бред нести, такой как "эмулятор - это не эмулятор."
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем