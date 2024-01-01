Orange и Blue отражают роскошную композицию стекла и кожи Ultra, а версии Black и Purple могут похвастаться привлекательным цельностеклянным корпусом.

С наступлением нового года OPPO готовится представить долгожданную серию Find X7 – коллекцию, которая сочетает в себе инновацию и современный стиль. И, хотя детали дизайна тщательно скрывались, OPPO всё-таки удовлетворили желание пользователей, предоставив реальные фото устройств Find X7 и Find X7 Ultra. Эти снимки не только позволяют рассмотреть саму эстетику Find X7 и Find X7 Ultra, но также дают потенциальным покупателям возможность заранее определиться с цветовой гаммой, которая им больше нравится.

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Серия OPPO Find X7 имеет большое разнообразие цветов. Вариант Ultra представлен в оранжевой, синей и черной расцветках, каждая из которых обрамлена гладким стеклянным и кожаным корпусом. А стандартный OPPO Find X7 примыкает к цветовому ряду в оранжевом, синем, черном и фиолетовом исполнении. Оранжевый и синий варианты отражают роскошь замысловатого объединения стекла и кожи, в то время как черная и фиолетовая расцветки украшены изысканным корпусом из стекла. Элегантность оранжевого неизменна и обещает сохранить прежнюю привлекательность. В свою очередь, синий представляет свежесть и очарование. Правда, именно черная кожа привлекает всеобщее внимание своим сияющим блеском, который превосходит все ожидания. Варианты "Purple" и "Glass Black" подойдут тем, кому нравится глянцевая эстетика. OPPO планирует представить эту технологическую новинку на своей родине, в Китае 8 января. Хотя вскоре последует и глобальный запуск, период между этими событиями должен быть заполнен другими обновления от OPPO.