Xiaomi, известный китайский бренд электроники, запустил кампанию краудфандинга для своего нового кухонного гаджета под названием Mijia Multifunctional Health Pot S1. При начальной цене 129 юаней (примерно 1 700 рублей), S1 обещает большую универсальность и удобство для тех, кто заботится о своем здоровье и любит чай. Mijia Health Pot S1 имеет прочную конструкцию с использованием нагревательной пластины из нержавеющей стали 316L и корпуса из высокоборосиликатного стекла. Благодаря такому сочетанию материалов, гаджет становится пригодным для самых разных кулинарных задач, начиная от кипячения воды и приготовления супов, и заканчивая завариванием чая и созданием нежных травяных отваров. Объем кастрюли-чайника составляет 1,5 литра, что подходит как для индивидуального, так и небольшого семейного использования, а мощность нагревательного элемента в 1000 Вт обеспечивает быстрое приготовление пищи.

Одной из ключевых особенностей S1 является возможность точного контроля температуры. Гаджет предлагает диапазон от 40°C до 90°C с шагом 5°C, что позволяет пользователям добиться оптимальной температуры заваривания для разных видов чая и поддерживать нужную температуру приготовления разнообразных блюд. К тому же, благодаря технологии изоляции, кастрюля-чайник сохраняет тепло до 12 часов, что позволяет сохранить еду и напитки горячими и готовыми к употреблению на протяжении продолжительного времени после приготовления. S1 также оснащен функцией интеллектуального отложенного старта на 18 часов, что позволяет пользователю заранее спланировать приготовление пищи и насладиться горячей и свежеприготовленной едой по приходу домой после работы или долгого дня.

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Важным элементом безопасности является скрытый регулятор температуры внутри гаджета, который автоматически отключает кастрюлю-чайник в случае перегрева, что обеспечивает пользователю спокойствие и безопасность при использовании прибора. Как уже упоминалось, Mijia Health Pot S1 ориентирован на предоставление универсального и функционального способа приготовления пищи для одного человека или небольших семей.