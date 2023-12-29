Они оснащены процессором Ryzen 7 7840HS и портом OCuLink, что обеспечивает более высокую производительность при установке внешнего графического процессора.

Ранее AOOSTAR объявила о своем новом продукте Pro7, предназначенном для китайского рынка. Компания говорит, что он будет являться конкурентом для UM780 XTX от Minisforum. Теперь бренд подтверждает, что мини-ПК AOOSTAR MAX и Pro7 будут представлены в международных регионах. AOOSTAR MAX, который предназначен для игр, будет оснащен портами OCuLink и USB4 для подключения внешнего графического процессора.

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Однако только вариант с AMD Ryzen 7 7840HS получит порт OCuLink, тогда как другая конфигурация с APU AMD Ryzen 7 7735HS будет иметь только порт USB4. Остальные характеристики обоих вариантов идентичны. В результате обе конфигурации AOOSTAR MAX будут обеспечивать множество портов подключения, включая 2 порта USB 2.0 типа А, 2 порта USB 3.2 Gen 2 типа A, 2 порта 2,5 Гбит Ethernet и 2 HDMI-порта. Беспроводное подключение обеспечивается Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Что касается хранилища, под корпусом у AOOSTAR Max есть три слота NVME. В отношении памяти, мини-ПК с процессором Ryzen 7 7735HS поддерживает LPDDR5 с тактовой частотой 6400 МГц, тогда как другой вариант может содержать оперативную память LPDDR5 с тактовой частотой 7500 МГц. AOOSTAR заявляет, что мини-ПК MAX будет работать на процессорах серии Ryzen 7000HS с мощностью до 65 Вт. Подробности о системе охлаждения пока не разглашаются, но игровой мини-настольный компьютер будет иметь металлический корпус.

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Что касается игрового мини-ПК AOOSTAR Pro7, то у него схожие характеристики с MAX. Однако он имеет более высокий дизайн по сравнению с MAX и отличается в рамках портов, включая 1 порт OCuLink, 4 порта USB типа А, 2 HDMI-порта, 2 порта Ethernet, 1 порт USB типа C и 1 разъем для наушников 3,5 мм.