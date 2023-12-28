Ожидается, что Galaxy M15 будет внешне похож на версию Galaxy A15, но с улучшенными техническими характеристиками.

По разным источникам известно, что компания Samsung активно разрабатывает модель Galaxy M15. Судя по предварительным данным, она станет улучшенной версией Galaxy A15. Нынешняя модель Galaxy M14 весьма схожа с Galaxy A14, однако с предстоящим телефоном серии M все изменится. По сообщениям информационного портала «GalaxyClub», в Galaxy M15 будет установлен мощный аккумулятор емкостью 6000 мА*ч. В сравнении с Galaxy A15, который оснащен менее емким блоком на 5000 мА*ч, это представляется значительным преимуществом. Пока что нет точной информации, будет ли у телефона серии M иной процессор. В случае, если он будет использовать такой же чипсет MediaTek Dimensity 6100 Plus, то устройство теоретически обеспечит более долгую автономность, чем модель серии A. К сожалению, о других характеристиках предстоящего устройства информации пока нет, поэтому можно взглянуть на Galaxy A15, чтобы примерно представить, чего стоит ожидать.

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Основные характеристики Galaxy A15 включают в себя привычный дизайн с тонкой рамкой и вертикально расположенными камерами, а также "островок клавиш", который выделяет кнопки питания и громкости. Устройство обладает 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340 x 1080 пикселей (FHD+), обновляемой частотой 90 Гц и пиковым уровнем яркости 800 нит. Телефон поставляется с программным обеспечением One UI 6 на базе Android 14 и гарантированно получает обновления Android в течение четырех поколений, а также обновления безопасности в течение пяти лет. В арсенале устройства находится 13-мегапиксельная фронтальная камера и тройная основная камера, включающая в себя 50-мегапиксельный главный датчик, 5-мегапиксельный широкоугольный модуль и 2-мегапиксельный макросъемка. Телефон также оборудован боковым датчиком отпечатков пальцев, разъемом для наушников 3,5 мм и слотом для карты MicroSD. И, наконец, он поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт.