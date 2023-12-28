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СтарыйДед
Новый смартфон Samsung Galaxy M15 получит аккумулятор емкостью 6000 мА*ч
Ожидается, что Galaxy M15 будет внешне похож на версию Galaxy A15, но с улучшенными техническими характеристиками.

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По разным источникам известно, что компания Samsung активно разрабатывает модель Galaxy M15. Судя по предварительным данным, она станет улучшенной версией Galaxy A15. Нынешняя модель Galaxy M14 весьма схожа с Galaxy A14, однако с предстоящим телефоном серии M все изменится. По сообщениям информационного портала «GalaxyClub», в Galaxy M15 будет установлен мощный аккумулятор емкостью 6000 мА*ч. В сравнении с Galaxy A15, который оснащен менее емким блоком на 5000 мА*ч, это представляется значительным преимуществом. Пока что нет точной информации, будет ли у телефона серии M иной процессор. В случае, если он будет использовать такой же чипсет MediaTek Dimensity 6100 Plus, то устройство теоретически обеспечит более долгую автономность, чем модель серии A. К сожалению, о других характеристиках предстоящего устройства информации пока нет, поэтому можно взглянуть на Galaxy A15, чтобы примерно представить, чего стоит ожидать.

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Основные характеристики Galaxy A15 включают в себя привычный дизайн с тонкой рамкой и вертикально расположенными камерами, а также "островок клавиш", который выделяет кнопки питания и громкости. Устройство обладает 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340 x 1080 пикселей (FHD+), обновляемой частотой 90 Гц и пиковым уровнем яркости 800 нит. Телефон поставляется с программным обеспечением One UI 6 на базе Android 14 и гарантированно получает обновления Android в течение четырех поколений, а также обновления безопасности в течение пяти лет. В арсенале устройства находится 13-мегапиксельная фронтальная камера и тройная основная камера, включающая в себя 50-мегапиксельный главный датчик, 5-мегапиксельный широкоугольный модуль и 2-мегапиксельный макросъемка. Телефон также оборудован боковым датчиком отпечатков пальцев, разъемом для наушников 3,5 мм и слотом для карты MicroSD. И, наконец, он поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт.

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