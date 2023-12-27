На данный момент было опубликовано предположительное изображение ноутбука Yoga Book 9i, у которого видны 2 порта Thunderbolt 4.

В июле Lenovo анонсировала Yoga Book 9i, устройство с двумя экранами. Свежие утечки намекают, что компания уже работает над следующим поколением этой модели. Эван Бласс, известный информатор, опубликовал изображения приемника Yoga Book 9-го поколения на своей странице в социальной сети. Судя по фото, предстоящий тонкий и легкий ноутбук будет иметь двойной экран. Кроме того, устройство будет обладать 360-градусным шарниром, а вероятно, также будет оснащено сенсорной панелью для режима планшета. Предполагается, что данное устройство будет ориентирован на творческих людей, которые работают в сфере дизайна и будет поддерживать использование стилуса, как и его предшественник.

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На фото видно, что Yoga Book 9i следующего поколения будет иметь клавиатуру со скрытой сенсорной панелью, схожей с предыдущей моделью. Основным дисплеем устройства является большой передний экран, в то время как вторым экраном является меньшая панель, расположенная над клавиатурой рядом с шарниром. Утечка, к сожалению, не предоставила дополнительных деталей об устройстве, за исключением одного варианта цвета. Также стоит обратить внимание, что на боковой поверхности видны два порта Thunderbolt 4. Согласно предыдущим данным, предыдущая модель оснащалась процессорами Intel Core 13-го поколения, поэтому новая версия, скорее всего, будет иметь более современные характеристики или, возможно, даже процессоры Intel Core Ultra.