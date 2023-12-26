MWC пройдет с 26 по 29 февраля 2024 года, следовательно, Xiaomi 14 может появиться во всем мире 25 февраля.

Флагман Xiaomi 14 был представлен в Китае в октябре текущего года и предполагается, что в ближайшие месяцы он выйдет на мировой рынок. Он заменит Xiaomi 13, но, согласно предыдущей информации, компания может пропустить выпуск Xiaomi 14 Pro и предложить только стандартную версию для международного рынка. Теперь, согласно новому отчету, появилась информация о дате запуска Xiaomi 14. Утверждается, что презентация Xiaomi 14 состоится во время Всемирного мобильного конгресса 2024 года в Барселоне, Испания. Для тех, кто не знаком с этим событием, MWC – это крупнейшая выставка технологий, проходящая ежегодно в последнюю неделю февраля. В следующем году MWC запланировано с 26 по 29 февраля, а также интересно отметить, что некоторые бренды представляют свои продукты за день до начала мероприятия. Следовательно, есть вероятность того, что Xiaomi 14 появится на мировом рынке 25 февраля. Исходя из последних событий, связанных с глобальным запуском, можно предположить, что компания Xiaomi продолжит свою традицию представлять флагманские модели на MWC. К примеру, дуэт Xiaomi 13 тоже был анонсирован перед MWC в начале этого года. Касательно сертификации, Xiaomi 14 уже прошел BIS.

реклама

Xiaomi 14 является компактным флагманом с квадратным дизайном. На задней панели выделяется квадратный модуль камеры, а рамка выполнена из металла. Смартфон также имеет IP68, что гарантирует его защиту от влаги и пыли. Экран Xiaomi 14 – это LTPO-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и яркостью 3000 нит. В качестве камер устройство оснащено тремя 50-мегапиксельными сенсорами Leica с фокусным расстоянием 23, 14 и 75 мм. Внутри Xiaomi 14 работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3, в паре с оперативной памятью до 16 ГБ и внутренним накопителем объемом 1 ТБ. Емкость аккумулятора составляет 4610 мА*ч и поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.