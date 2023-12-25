Ранее в этом месяце Kirin 9006C был замечен внутри эксклюзивного для Китая ноутбука под названием Qingyun L540.

Похоже, что Huawei продолжает расширять свою линейку чипсетов. В начале этого месяца китайская компания выпустила ноутбук Qingyun L540 с новым чипсетом Kirin 9006C, что подтверждает ее стремление не ограничиваться лишь моделью Kirin 9000S. Теперь появились сведения о другом чипсете Kirin, который был замечен в смартфоне Huawei под названием Nova 12 Pro. Из представленных характеристик устройства видно, что SoC оснащен дисплеем разрешением 2776 x 1224 пикселей. Это говорит о том, что новый чипсет Kirin 8000 будет высокопроизводительным решением среднего класса.

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Однако пока что остальная информация о Huawei Kirin 8000 остается неизвестной. На предоставленных спецификациях не указаны подробности о кластере ЦП чипсета, а также нет информации о технологическом процессе его производства: 7-нм или 5-нм. Однако, учитывая, что недавно выпущенный Kirin 9006C основан на 5-нм технологии, можно предположить, что Kirin 8000 также будет создан с использованием этого процесса. Несмотря на это, не стоит ожидать, что новый чипсет опередит своих конкурентов по производительности. Однако он, безусловно, будет играть важную роль в стратегии Huawei по уменьшению зависимости и предотвращении ограничений, наложенных США, чтобы не ограничить ее прогресс.