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СтарыйДед
Представлен плоский ПК SZBOX S513 с процессором Intel Core i5-13500H
Казалось бы, компьютер обладает современным процессором Intel, но выбор видеовыходов кажется не самым разумным.

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На рынке компактных компьютеров представлен ещё один мощный мини-ПК - SZBOX S513. Данное устройство оснащено процессором Intel Core i5-13500H, обладающим четырьмя ядрами производительности с максимальной тактовой частотой 4,7 ГГц и восемью ядрами эффективности со скоростью до 3,7 ГГц. В этом ПК нет отдельного графического процессора, но имеется интегрированная графика Intel Iris Xe. Производитель позаботился об эффективной системе охлаждения, что обеспечивает стабильную и надежную работу процессора. Мини-ПК имеет оперативную память типа DDR4 в двухканальном режиме с максимальной частотой  3200 МГц и максимальным объёмом до 32 ГБ. Объём SSD-накопителя может достигать 1 ТБ.

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Для сетевых соединений доступны Wi-Fi 6 и гигабитный Ethernet. SZBOX S513 позволяет подключить два монитора через порты HDMI и VGA. Порт HDMI поддерживает разрешение 4K и частоту 60 Гц, тогда как порт VGA кажется устаревшим в сравнении с современными стандартами. Что касается портов подключения, то мини-ПК имеет шесть портов USB 2.0 и два порта USB 3.0. К сожалению, стандарт USB Type-C отсутствует. Цена SZBOX S513 составляет около 225 долларов (примерно 20 700 рублей) с бесплатной доставкой, но покупателям следует учитывать возможные импортные сборы.

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