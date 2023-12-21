Данная коллаборация с Disney посвящена плюшевому медведю Лотсо – антагонисту мультфильма "История игрушек 3".

Xiaomi официально объявила о выпуске ограниченной серии смартфона Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear. Это особая версия, посвященная 100-летию культового персонажа - клубничного мишки. Дизайн этого смартфона представляет из себя великолепную гармонию цветов, отражающих образ мишки, а также огромного мягкого плюшевого клубничного мишки, находящегося внизу корпуса. Задняя часть устройства оформлена различными логотипами, создающими игривое настроение. Круглые линзы украшены золотыми акцентами, добавляя особую эстетическую привлекательность этой специальной серии.

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Выход ограниченной серии Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear Limited Edition запланирован на завтра в 19:00 по китайскому времени. Каждый экземпляр поставляется в специальной упаковке, которая включает в себя индивидуальный чехол для телефона, магнитную подставку с ароматом клубники, ремешок для телефона с мягким помпоном, прозрачный чехол для телефона, памятную открытку, значок для открытки и очаровательные персонализированные наклейки. Особенностью этой серии является плюшевый держатель в виде головы Strawberry Bear, который крепится к чехлу телефона с помощью магнита. Ремешок Pom Pom создает тактильные ощущения мягкости и роскоши.

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Xiaomi Civi 3, который был представлен 25 мая, имеет 6,55-дюймовый OLED-экран с двойным изгибом и разрешением 2400×1080, частотой дискретизации сенсорного экрана 240 Гц, частотой обновления 120 Гц, глобальной яркостью 1200 нит и пиковой яркостью 1500 нит. Благодаря 12-битной глубине цвета и высокочастотному ШИМ-регулированию яркости с частотой 1920 Гц, экран обеспечивает потрясающее визуальное погружение. Смартфон оснащен чипом MediaTek Dimensity 8200-Ultra, имеет оперативную памятью LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1. Улучшенная обработка изображений Xiaomi привела к значительному увеличению производительности: скорость портретной съемки выросла на 35%, скорость ночной съемки - на 57%, скорость HDR - на 153%, а скорость серийной съемки - до 235%. Смартфон работает от аккумулятора емкостью 4500 мА*ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.