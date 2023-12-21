Проектор Wanbo Mozart 1 Pro также имеет максимальную яркость 900 ANSI люмен, встроенные динамики и поддержку HDR10.

На проходящей выставке CES 2024 будет показана новая модель проектора под названием Wanbo Mozart 1 Pro. Это устройство очень похоже на своего предшественника Mozart 1, который в сентябре стал доступен для заказа из магазина Banggood. Основное отличие данной модели заключается в цвете корпуса. Если стандартная версия была белого цвета, Mozart 1 Pro представлен в темно-синем исполнении.

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Wanbo Mozart 1 Pro сохраняет то же собственное разрешение 1080p, однако добавляется возможность декодирования контента в 4К. Изображение обоих устройств формируется за счет оптического процессора PixelPro 5.0, который полностью герметичен и обладает максимальной яркостью 900 ANSI-люмен. Время службы данного процессора составляет 30 000 часов. Проекторы используют проекционное соотношение 1.2 и способны формировать изображение шириной до 150 дюймов (381 см). Дополнительные характеристики включают коэффициент контрастности 3000:1, покрытие 90% цветового пространства DCI-P3 и поддержку HDR10. Устройства также предлагают функции автофокусировки, автоматической коррекции трапецеидальных искажений, интеллектуального обнаружения препятствий и выравнивания экрана одним кликом мыши. Обе модели оснащены встроенными динамиками мощностью 8 Вт и поддерживают двухдиапазонное подключение Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Порты включают HDMI 1.4, USB 2.0 и разъем для наушников 3,5 мм.

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Ещё одним важным отличием между Mozart 1 Pro и предыдущей моделью является операционная система. Новый проектор работает на Android TV 11.0, вместо Android 9.0. Такой выбор позволяет управлять гаджетом при помощи голосовых команд Google Assistant и обмениваться экранами по беспроводной связи через Chromecast. Кроме того, возможно транслировать контент из различных популярных приложений, таких как YouTube и Netflix, благодаря Widevine DRM L1. Стоимость проектора Wanbo Mozart 1 Pro составит 529 долларов США, с возможностью выбрать разные варианты вилок для США, Великобритании и ЕС.