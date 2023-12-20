DCG - это аббревиатура от Dual Conversion Gain, она означает, что датчик динамически переключается между режимами высокого усиления (HCG) и низким усилением (LCG) в зависимости от изменений окружающего освещения.

Компания OPPO официально объявляет о новых возможностях своего флагмана, серии Find X7, которая будет оснащена современным сенсором Sony LYT-900. Данный сенсор обладает разрешением в 50 мегапикселей и имеет размер пикселя в 1,6 мкм. Новинка представляет собой прорыв в технологии обработки изображений, предлагая увеличенный размер сенсора в один дюйм. Официальные характеристики OPPO выделяют передовые технологии, улучшенную светочувствительность, расширенный динамический диапазон и повышенную чистоту, предлагая неограниченные возможности в сфере фотографии.

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Digital Chat Station, известный источник технической информации, расписал подробные детали технологии сенсора LYT-900. Чрезвычайно важно отметить, что производственный процесс сенсора улучшился с 40 нм в предыдущей модели Sony IMX989 до впечатляющих 22 нм. Это существенное снижение энергопотребления отвечает стремлению отрасли к повышению эффективности. Одним из ключевых нововведений LYT-900 является использование технологии двойного преобразования усиления (DCG). DCG, что означает Dual Conversion Gain, автоматически переключается между режимами низкого и высокого усиления, зависящая от степени освещённости. Эта интеллектуальная технология оптимизирует динамический диапазон и уровень шума датчика, обеспечивая выдающегося качества изображения в любых условиях освещения.

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Увеличение динамического диапазона LYT-900 до 14,5 уровней является значительным прорывом в сравнении с предшествующими версиями. Это улучшение, в сочетании с технологией Dual Conversion Gain, делает серию OPPO Find X7 ведущей в области фотографии на смартфонах, предлагая пользователям универсальность и высокое качество изображения. По информации, доступной на текущий момент, датчик LYT-900 будет эксклюзивным для модели OPPO Find X7 Ultra, которая выступает конкурентом флагманских моделей других ведущих производителей, таких как Xiaomi, Honor и Vivo. Интеграция сенсора LYT-900 и двойного перископа подтверждает стремление OPPO расширить границы мобильной фотографии и установить новые стандарты для флагманских устройств.