Запустив игру с разрешением 1560×720 , в некоторых динамических сценах частота кадров падала до 20 кадров в секунду.

В быстро изменяющемся мире мобильных игр, серия iPhone 15 Pro от Apple, оснащенная чипсетом A17 Pro, пытается занять место в игровой индустрии. Ожидания по поводу высокой игровой производительности, особенно после удачных тестов с такими тайтлами, как Resident Evil: Village, немного возросли. Впрочем, предстоящий выпуск Resident Evil 4: Remastered показала истинные игровые возможности iPhone 15 Pro.

Последние тесты производительности, проведенные популярным YouTuber'ом "MrMacRight", сравнили игровой процесс Resident Evil 4 Remastered на iPhone 15 Pro, iPad M1 и iPad M2. К несчастью, результаты не радуют поклонников iPhone 15 Pro в плане игровых возможностей. Несмотря на попытку устройства стабильно поддерживать ограниченные 30 кадров в секунду с разрешением 1560×720 и включенным режимом резкости MetalFX, особенно в сложных сценах, например во время боев, iPhone 15 Pro испытывает значительные трудности. В более простых ситуациях частота кадров остается относительно стабильной, однако в напряженных моментах она падает ниже отметки в 25 кадров в секунду и иногда даже до 20 кадров в секунду. Это сильно сказывается на игровом процессе, особенно при прицеливании из снайперской винтовки. В отличие от своего предшественника, версия Resident Evil 4: Remastered для iOS не предлагает возможности настройки качества изображения.

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Одной из главных причин низкой производительности iPhone 15 Pro являются проблемы с охлаждением. Во время тестирования устройство сильно нагревается, что приводит к ограничению скорости, усугубляя задержки и ухудшая общий игровой опыт. Более того, iPad Pro с чипом M2 проявил свою превосходную игровую производительность, благодаря более высокому разрешению экрана и стабильной частоте кадров. Для пользователей Apple, готовых насладиться всеми возможностями Resident Evil 4: Remastered после его релиза 20 декабря, кажется, что iPad Pro является предпочтительным выбором в сравнении с iPhone 15 Pro.