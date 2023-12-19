Инженеры Apple сейчас работают над алгоритмом, который изменит принцип работы датчика кислорода в крови

Apple сейчас активно устраняет программные ошибки, чтобы предотвратить временную приостановку продаж в США. Инженеры компании работают над изменением механизма регистрации уровня кислорода в крови, а также способа передачи данных пользователям. Благодаря этим обновлениям, Apple Watch больше не будет нарушать патенты компании Masimo. Возможно, для этого потребуется внести изменения в аппаратную часть устройства, однако Apple уверена, что программное обновление будет достаточным.

В любом случае, устройства Apple Watch Ultra 2 и Apple Watch Series 9 будут временно сняты с продажи.

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Для тех кто не в курсе, в октябре комиссия по международной торговле пришла к выводу о нарушении Apple патентов, принадлежащих Masimo, относящихся к технологии измерения насыщения крови кислородом. Дело было передано на рассмотрение в Белый дом на 60 дней. Срок на рассмотрение истекает 25 декабря, однако администрация Байдена пока не приняла никаких мер. В связи с этим, Apple принимает меры для исполнения решения, вынесенного комиссией по международной торговле.

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В настоящий момент времени продажа на официальном сайте компании обсуждаемых моделей Apple Watch должна быть прекращена с 21 декабря, а товары в магазинах снимут с прилавков с 24 декабря. Однако сторонние розничные продавцы, такие как Amazon и Best Buy, будут иметь право продолжать продавать оставшиеся на складах часы до полной распродажи. Запрет на продажу будет распространяться только на модели, оснащенные датчиком насыщения крови кислородом.