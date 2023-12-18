Цель нового смартфона Nova 12 — обеспечить не только модный дизайн, но и перекрыть всеобъемлющие требования пользователей

Huawei официально объявила о своем вступлении в новую волну субфлагманских телефонов с предстоящей серией Nova 12. Генеральный директор Huawei, Юй Чэндун, представил серию Nova 12, поделившись интересными деталями во время сегодняшнего анонса.

Презентация серии Nova 12 запланирована на 26 декабря и обещает свежий и модный дизайн, который привлечет внимание молодых пользователей. Поддержка Yi Yi Qianxi добавляет нотку узнаваемости новым устройствам. Huawei стремится не только создать модный дизайн, но и предложить мощное и удобное в использовании устройство.

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Фанаты Huawei с нетерпением ждут конференции, которая пройдет 26 декабря, чтобы узнать больше о новых моделях Nova 12. В эту серию войдут Nova 12 Pro и Nova 12 Ultra, которые оснащены низкочастотной версией Kirin 9000S. Ожидается, что Nova 12 Ultra будет иметь основную камеру RYYB разрешением 50 МП и светосилой 1/1,55 дюйма, с переменной апертурой от f/1,4 до f/4,0.

Слухи говорят, что эта модель также обладает функцией двусторонней спутниковой связи. С помощью этой революционной технологии, обладатели смартфонов имеют возможность обмениваться текстовыми сообщениями, осуществлять звонки и получать данные даже в условиях отсутствия мобильного сигнала.

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Серия Nova 12, сочетающая стиль, производительность и инновационные функции, готова оказать значительное влияние на рынок.