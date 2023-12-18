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СтарыйДед
Представлены умные часы с мобильной связью и Bluetooth, а также возможностью навигации
Умные часы Voyage поддерживают Bluetooth, что позволяет подключать наушники и наслаждаться мультимедийным контентом

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Noise - это компания, которая зарекомендовала себя как один из ведущих производителей умных часов, и их последняя модель, Voyage, обещает быть настоящей революцией на рынке. Одной из главных особенностей часов является возможность подключения к мобильной сети, что позволяет пользователям совершать телефонные звонки прямо с часов, не завися от наличия смартфона рядом. Это особенно полезно для тех, кто хочет быть всегда на связи, независимо от того, где они находятся.

Однако стоит отметить, что количество контактов, которые можно сохранить на этих умных часах, ограничено 200. Хотя это может показаться небольшим ограничением, для большинства пользователей это будет вполне достаточно. Кроме того, Voyage поддерживает Bluetooth, что позволяет подключать наушники и наслаждаться мультимедийным контентом, не используя смартфон.

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Одна из интересных особенностей этих часов - подключение к мобильной сети через eSIM. В настоящее время поддерживаются только операторы мобильной связи, действующие в Индии, но это может измениться в будущем, когда Noise расширит свою деятельность на другие рынки. Noise Voyage также обещает быть полезным инструментом для спортсменов и активных людей. Они предлагают более 100 спортивных тренировок и автоматическое распознавание вида спорта, что позволяет записывать и отслеживать тренировки. Кроме того, они могут измерять пульс, уровень стресса, насыщение кислородом, а также фиксировать качество и продолжительность сна пользователя. Noise утверждает, что Voyage обладает высокой энергоэффективностью, и часам хватит заряда на 30 дней. Однако это достижимо только в энергосберегающем режиме, который, вероятно, ограничивает функциональность умных часов. Возможно, для этой цели у часов имеется отдельный второй процессор.

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Noise Voyage будут доступны для приобретения с 23 декабря, и уже сейчас их можно забронировать, внеся небольшую сумму депозита. Пока неясно, будут ли они выпущены и на рынке Европы, но, учитывая популярность Noise в Индии, есть все основания полагать, что они найдут своих покупателей и за пределами этой страны.

#умные часы #часы #умные гаджеты #умные-часы #умные смарт-часы
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