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СтарыйДед
MediaTek Dimensity 9400 продолжит радикальный подход к дизайну, используя 3-нм техпроцесс
Особенностью Dimensity 9300 стали четыре сверхбыстрых ядра Cortex-X4 и еще четыре больших ядра Cortex-A720, поэтому от Dimensity 9400 стоит ожидать ещё большой производительности.

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Тайваньская компания MediaTek приняла смелое решение и отошла от устаревшей схемы конструирования процессора, представив на рынок модель Dimensity 9300. Ее особенностью стали четыре сверхбыстрых ядра Cortex-X4 и еще четыре больших ядра Cortex-A720, полностью исключив кластеры энергоэффективных ядер. Компания отвергла слухи о возможных проблемах с перегревом и подчеркнула высокую производительность своего нового чипа. Свежие данные указывают на то, что MediaTek сохраняет свой решительный подход и в разработке грядущей модели Dimensity 9400, которая будет продолжать использование агрессивной архитектуры. Несмотря на ожидания относительно установки четырех суперядер Cortex-X5, в Dimensity 9400 будет использоваться полноядерная конструкция, выполненная по передовому 3-нм техпроцессу TSMC.

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Свежие утечки информации от "Digital Chat Station" указывают на то, что Dimensity 9400 готов превзойти Qualcomm Snapdragon 8 Gen4 во всех аспектах. Передовые производители смартфонов, такие как Vivo, OPPO и Xiaomi, уже стали клиентами MediaTek, и компания проявляет настойчивость в установлении своего доминирования на конкурентном рынке процессоров. Спекуляции о возможной отсутствии ядра с низким энергопотреблением, аналогичного присутствующему в Dimensity 9300, только добавляют интриги вокруг модели Dimensity 9400. Оба этих процессора будут созданы по передовому 3-нм технологическому процессу TSMC и разработаны с использованием передовых архитектур процессоров Cortex-X.

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Несмотря на то, что Dimensity 9300 был представлен всего недавно, в начале ноября, уже ожидается появление Dimensity 9400. MediaTek продолжает подчеркивать свою значимость на рынке процессоров, и их стратегия революционных инноваций становится центром внимания индустрии. Хотя финальная производительность и конфигурация Dimensity 9400 пока не разглашены, стратегические манипуляции MediaTek только подчеркивают растущее влияние компании на формирование будущего мобильных процессоров.

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