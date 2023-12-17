Благодаря Gemini, среди прочего, он, вероятно, станет намного более мощным и персонализированным, а также его можно будет использовать на устройствах с низким энергопотреблением, таких как Pixel Watch.

Google активно разрабатывает новый персональный цифровой помощник под названием "Pixie". Планируется его запуск вместе с Pixel 9 и Pixel 9 Pro осенью 2024 года, предположительно вместо Google Assistant. Основное отличие Pixie заключается в том, что он будет сосредоточен исключительно на улучшении функционала устройств Pixel, что в долгосрочной перспективе принесет пользу Pixel Watch и другим продуктам Google. Благодаря доступу к почте Gmail, картам Google Maps и другим популярным приложениям Google, Pixie станет намного более персонализированным и продвинутым цифровым помощником по сравнению с Google Assistant. Вероятно, он будет основан на новой модели искусственного интеллекта Google под названием Gemini.

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Также, судя по слухам, рассматривается возможность запуска новых умных "Google Очков" с камерой, которую Pixie сможет использовать для анализа окружающих объектов и предоставления инструкций по использованию различных инструментов и игре на них. Благодаря использованию Gemini Nano, Pixie будет работать главным образом на самом устройстве, что обеспечит более быструю и безопасную обработку личных данных. Недавно Google официально представила "Помощник с Бардом", который будет доступен на устройствах Android и даже iOS. В отличие от него, Pixie, похоже, не будет предназначен для других устройств в долгосрочной перспективе, что может стать сильным аргументом в пользу продаж Pixel 9 в 2024 году.