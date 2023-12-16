Раскрыты полные характеристики компактного игрового портативного компьютера до выпуска в декабре 2023 года.

Более полугода прошло с момента, когда AOKZOE заявила о скором выпуске третьего игрового портативного компьютера A2, после A1 и A1 Pro. В это время на рынке появились другие аналогичные игровые устройства, такие как AYANEO SLIDE и GPD Win Mini. Кроме того, компания AMD анонсировала APU-серию Ryzen 8040U, которая является преемником Ryzen 7 7840U, на основе которого работает AOKZOE A2. Наконец, AOKZOE полностью раскрыла спецификации A2. В своем посте о маркетинговых стратегиях компании стало известно, что опция дисплея 800p была исключена, несмотря на обещания предлагать ее вместе с более высоким разрешением и, предположительно, более дорогой стоимостью. Таким образом, A2 будет оснащен только дисплеем 1200p (1920 x 1200) и диагональю 7 дюймов.

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По какой-то причине AOKZOE решила не представлять полную информацию о дисплее, как видно на прикрепленном изображении. Кроме того, A2 будет иметь оперативную память LPDDR5X с тактовой частотой 7500 МТ/с, а также твердотельный накопитель M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) и аккумулятор емкостью 48,5 Вт*ч. Другими словами, AOKZOE A2 будет иметь схожие характеристики с ONEXPLAYER ONEXFLY, выпущенным компанией One-Netbook в августе. Вполне естественно, что это произошло, учитывая, что AOKZOE является дочерней компанией One-Netbook. Однако, AOKZOE A2 будет весить на 69 грамм тяжелее и на 7 мм толще, чем ONEXPLAYER ONEXFLY, несмотря на общие черты у обоих устройств. В настоящее время AOKZOE планирует начать продажи A2 позднее в этом месяце, хотя точная дата пока неизвестна.