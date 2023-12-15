Говорят, что Samsung запланировала выпуск собственных очков Galaxy Glass AR и при этом вполне может иметь преимущество перед Apple и ее Apple Vision Pro.

Apple снова обращает внимание на технологию дополненной реальности (AR) с презентацией Apple Vision Pro. Предыдущие проекты в этой области, такие как Microsoft и Google, не смогли добиться большого успеха на массовом рынке, но играют значительную роль в общественном восприятии AR. Скорее всего, Samsung уже несколько лет работает над своими продуктами в этой сфере и теперь может значительно ускорить запуск своей AR-системы. Корейское издание "MK.co.kr" сообщает, что гарнитура Galaxy Glass XR от Samsung, возможно, будет представлена в первой половине 2024 года. Источниками стали отраслевые знакомые, но информация пока не до конца ясна. Изначально, планировалось выпустить новый продукт в конце 2024 года, и согласно отчету, регистрация товарного знака Flex Magic подтверждает данную информацию. На данный момент эту информацию нельзя подтвердить, и Samsung не сделал официального заявления на этот счет.

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Очки Samsung будут разработаны совместно с Qualcomm и Google. По плану, Qualcomm предоставит вычислительный чип, а Google будет работать над операционной системой, разрабатывая ее на базе Android. Galaxy Glass от Samsung можно рассматривать как ответ компаний, связанных с Android, на продукт Apple Vision Pro. Цена за Galaxy Glass также остается неизвестной. Apple Vision Pro, по крайней мере, в первой версии, будет стоить $3500 и, скорее всего, будет слишком дорогим для массового рынка – Samsung может предложить более доступную альтернативу.