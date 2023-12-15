Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Galaxy Glass может быть выпущен как альтернатива Apple Vision Pro всего через несколько месяцев
Говорят, что Samsung запланировала выпуск собственных очков Galaxy Glass AR и при этом вполне может иметь преимущество перед Apple и ее Apple Vision Pro.

реклама

Apple снова обращает внимание на технологию дополненной реальности (AR) с презентацией Apple Vision Pro. Предыдущие проекты в этой области, такие как Microsoft и Google, не смогли добиться большого успеха на массовом рынке, но играют значительную роль в общественном восприятии AR. Скорее всего, Samsung уже несколько лет работает над своими продуктами в этой сфере и теперь может значительно ускорить запуск своей AR-системы. Корейское издание "MK.co.kr" сообщает, что гарнитура Galaxy Glass XR от Samsung, возможно, будет представлена в первой половине 2024 года. Источниками стали отраслевые знакомые, но информация пока не до конца ясна. Изначально, планировалось выпустить новый продукт в конце 2024 года, и согласно отчету, регистрация товарного знака Flex Magic подтверждает данную информацию. На данный момент эту информацию нельзя подтвердить, и Samsung не сделал официального заявления на этот счет. 

реклама

Очки Samsung будут разработаны совместно с Qualcomm и Google. По плану, Qualcomm предоставит вычислительный чип, а Google будет работать над операционной системой, разрабатывая ее на базе Android. Galaxy Glass от Samsung можно рассматривать как ответ компаний, связанных с Android, на продукт Apple Vision Pro. Цена за Galaxy Glass также остается неизвестной. Apple Vision Pro, по крайней мере, в первой версии, будет стоить $3500 и, скорее всего, будет слишком дорогим для массового рынка – Samsung может предложить более доступную альтернативу.

#samsung #apple #microsoft #google #дополненная реальность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Apple всерьез рассматривает возможность создания складных планшетов
Epic выиграла спор против Google
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
90
Россия начинает производство беспилотника-камикадзе Shahed-136 и он в 3 раза мощнее
26
Индия бросает вызов решению G7 по эмбарго алмазами из РФ – Европа потеряет миллиарды долларов
4
Российские подразделения практически ликвидировали морпехов ВСУ, высадившихся на левом берегу Днепра
5
Три мировые державы приступают к разработке истребителя шестого поколения
5
Спутниковый интернет Илона Маска скоро может стать доступен на смартфонах
1
В Южной Корее изобрели генератор электромагнитной энергии, не использующий топливо
14
В Европе рассказали об объемах военного производства в России и на Западе
6
Intel выпустила драйверы с поддержкой графики Core Ultra и улучшениями для Battlefield 1
+
В России построят 7 новых атомных электростанций
3
MSI представила первую за долгое время видеокарту в серии Cyclone
+
В Румынии обнаружили обломки российского дрона-камикадзе
8
Прорывная технология передачи электроэнергии без кабелей становится фактом
3
Китай запустил на орбиту сверхсекретный многоразовый космический самолет
2
Доходность видеокарты Nvidia RTX 4090 в моменте достигала $24 США
5
В США приговорили к тюремному заключению агента ФБР, работавшего на российского олигарха Дерипаску
+
Киты за сутки инвестировали в Dogecoin $127 млн
+
На Android станет проще импортировать изображения из Google Фото в приложения
+
По данным разведки Су-34 уничтожили планирующими бомбами командные пункты ВСУ под Купянском
+
Японское предприятие TSMC к 2030 году будет на 60% полагаться на местное сырьё и оборудование
+

Популярные статьи

О стоимости ремонта туалетов на авианосцах США
3
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
50
"Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах": история, как Белоснежка своим пением змей усыпила
6
Моделирование показало, что жизнь может быть менее хаотичной, чем принято считать
3
Почему Sony не стала брать денег за дополнение Valhalla
1
Мини-сериал Сёгун (SHOGUN 2024) - надвигается буря
+
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
19
Первые смарт-часы разрабатывали ещё в 1985 году в СССР
14
Календарь выхода игр на декабрь 2023 и начало 2024 года
+
Рейтинг правительства Японии рухнул ниже 20% — хорошая новость для Китая, плохая для США
6

Сейчас обсуждают

kitava
09:09
Проблема 3 нм что такое узковолновое излучение просвечивает почти любую маску.
Motorola готовится к запуску двух новых смартфонов серии Moto G
Александр Шеховцов
09:06
Проблема не в том что велось, а в том, что на большую часть что изобрели патентов не сделали. А то бы щас жили с денег на патенты которые юзали бы где-то там. А так все хорошо. Лампочку изобрели мы, а...
Первые смарт-часы разрабатывали ещё в 1985 году в СССР
Мегавольт
09:04
5ка. Еще б статью про тесты с этим железом.
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
Александр Шеховцов
09:03
Ну первое что хочется сказать автору, так жесткие диски Data ерунда и часто выходят из строя какие бы не были. Второе: А где конфигурация на AMD и картах ATI от AMD? Не справедливо делать сборку на ин...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
Александр Шеховцов
08:59
Оставлю ИМХО: соберешь игровой комп за 120к допустим. А во что играть? Играть не во что практически. Игры жрут кучу ресурсов, а сюжета почти нет в современных играх. Те кто вспомнят: Nocturne помните?...
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
Олечка Александрова
08:54
Дауж
В грунте с астероида Бенну в изобилии присутствуют редкие материалы
Александр Шеховцов
08:51
Аффтар жжёт ни по децки. Обижен на АМД. Пиши исчо. Или как раньше писали: Аффтар выпей йаду. Как будто-то интел лучше. Интел как и раньше половина процессоров поддерживает протоколы и виртуализацию, п...
Ryzen 5600X – скам от AMD
Руслан Знамов
08:50
Жалуется он. Недавно играл в Spacebourne 2, один человек делает. После него студиям вообще лучше рты не открывать ...
Разработчик игры Starfield жалуется на критику со стороны геймеров
Николай Щепетов
08:43
Отлично!
Моделирование показало, что жизнь может быть менее хаотичной, чем принято считать
Sergey Nikolashin
08:36
От обогащения урана столько отходов, что батарейками завалить весь мир запросто, как пустыми пластиковыми бутылками.. да вот беда - Грета Тумберг не разрешает. Фонят они Сильно. А солдатам не пофиг?...
Прорывная технология передачи электроэнергии без кабелей становится фактом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем