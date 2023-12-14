Получается, что он станет одним из первых мини-ПК с процессором Intel Meteor Lake.

Ноутбуки не будут единственными устройствами, оснащенными процессорами модели Intel Meteor Lake. Компания Intel подтвердила, что эти процессоры будут доступны также для моноблоков и мини-ПК. Недавно в Geekbench был замечен MECHREVO iMini Pro – мини-ПК, оснащенный процессором Intel Core Ultra 5 125H.

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Результаты тестирования показали, что iMini Pro будет иметь 14 ядер, включая 8 E-ядер, 4 P-ядра и 2 E-ядра LP. Процессор также обладает 18 потоками, работает на частоте 4,5 ГГц в режиме Boost и настроен на TDP 28 Вт. Графическая часть данного процессора – iGPU Intel Arc Xe-LPG с 7 ядрами Xe. Результаты тестов Geekbench 6 показали, что iMini Pro работает на максимальной тактовой частоте процессора 2200 МГц на iGPU. Совместно с 32 ГБ оперативной памяти, iMini Pro набрал 2260 баллов в одноядерном тесте, что по производительности ставит Core Ultra 5 125H на один уровень с Core i5-13500H. В многоядерном тесте мини-ПК набрал 11431 балл, что помещает процессор в один ряд с AMD Ryzen 7 7840HS.

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Однако стоит отметить, что недавно утечка данных Lenovo подтвердила, что Intel Core Ultra 5 125H может достигать более высокой мощности – 65 Вт. При такой мощности процессор может обеспечить значительный прирост производительности, почти на 50%. Таким образом, можно предположить, что результаты тестов мини-ПК iMini Pro могли бы быть иными, если бы он работал с более высоким TDP.