Обновление, доступное в сериях 4X4 BOX и 4X4-8000U соответственно, сочетает в себе гибридные процессоры AMD Ryzen 5 8640U и Ryzen 7 8840U.

Американская компания ASRock не так давно обновила свою серию мини-пк 4x4, установив в них процессоры APU Ryzen 7040U. Однако уже через несколько месяцев после этого, AMD представила более новые модели APU Zen 4 и RDNA 3. Это побудило ASRock выпустить новые версии своих компактных мини-пк с процессорами Ryzen 8040U, о которых подробно уже рассказывалось ранее. Стоит отметить, что между APU Ryzen 7040U и Ryzen 8040U имеются некоторые архитектурные отличия.

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В своем обновлении, ASRock добавила две новые модели мини-пк на базе процессоров Ryzen 5 8640U и Ryzen 7 8840U. Однако компания также планирует предлагать своим клиентам выбор между новыми APU и материнскими платами 4x4, размеры которых составляют 104 x 102 x 36 мм. Оба варианта продуктов будут поддерживать до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 через два слота SO-DIMM, а также слоты M.2 2242 и M.2 2280 для установки двух твердотельных накопителей PCIe Gen 4 x4. Кроме того, все модели будут оснащены двумя портами USB4, способными работать в режиме альтернативного DisplayPort 1.4a. Изображения уморойств на веб-сайте компании также говорят о наличии разъема 3,5 мм, одного порта USB 3.2 Gen 2 Type-A и двух портов HDMI 1.4b. Важно отметить, что, несмотря на наличие двух портов Ethernet, один из них поддерживает скорость 2,5 Гбит/с, в то время как другой ограничен скоростью 1 Гбит/с. ASRock пока не раскрыла информацию о ценах на свою новую серию 4x4-8000U, однако все страницы с описанием продуктов уже доступны для просмотра на их официальном веб-сайте.