Ранее говорилось что смартфон будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятором емкостью 5500 мА*ч.

На данный момент было выпущено большое количество информации, раскрывающей некоторые ожидаемые характеристики грядущего флагманского устройства OnePlus — OnePlus Ace 3. Последнее сообщение также поступило от китайского информатора "Digital Chat Station", который регулярно делился информацией о данном устройстве через платформу Weibo. В новой информации отмечены некоторые ожидаемые характеристики, а также другие дополнительные детали. Согласно его словам, OnePlus Ace 3 будет оснащен экраном BOE X1 8T LTPO с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 2780 x 1264 пикселей (1,5K). Также, информатор упоминает, что дисплей устройства, скорее всего, будет поддерживать затемнение ШИМ с частотой 2160 Гц, общую пиковую яркость 1600 нит + и локальную пиковую яркость 4500 нит +. Предыдущие отчеты также сообщали о том, что устройство будет иметь металлическую рамку и стеклянный корпус, а также будет доступно в трех цветах: розовом, сером и синем. Ожидается, что OnePlus Ace 3 будет обладать чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и будет иметь аккумулятор емкостью 5500 мА*ч, который, как утверждается, поддерживает функцию быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

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Что касается даты выпуска, скорее всего, смартфон OnePlus Ace 3 выйдет на китайском рынке 17 декабря 2023 года, оставаясь эксклюзивным продуктом для Китая, как и его предшественник. Однако обновленная версия OnePlus 12R будет доступна на мировом рынке и, предположительно, будет выпущена в следующем месяце вместе с новейшим смартфоном OnePlus 12.