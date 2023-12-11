Будущий смартфон Find X7 Pro может стать первым устройством, которое будет им оснащено

Компания Sony представила новый датчик камеры LYT-900 через аккаунт Sony Lytia на Weibo. На плакате данной модели подтверждаются его ключевые характеристики. Официальный плакат указывает, что Sony LYT-900 будет обладать 50-мегапиксельной однодюймовой матрицей с размером пикселя 1,6 мкм.

Данный датчик LYT-900 представляет собой улучшенную версию существующего сенсора камеры Sony IMX989, который использовался в флагманских телефонах Vivo X100 Pro+ и Xiaomi 14 Ultra.

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Пока нет официального подтверждения о том, какой смартфон будет первым оснащен датчиком камеры LYT-900. Однако есть слухи, что Find X7 Pro, вероятно, появится в конце января в Китае, и он может являться первым телефоном, который получит новый сенсоро Lytia. Кроме того, у камеры Find X7 Pro будет 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 50-мегапиксельный перископный телеобъектив IMX890 с 3-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельный перископный телеобъектив lMX858 с 6-кратным оптическим зумом. Компания также добавит функции оптимизации камеры HyperTone, разработанные совместно с Hasselblad.

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Ожидается, что Vivo X100 Pro+ и Xiaomi 14 Ultra также будут оснащены объективом LYT-900. Флагман Xiaomi, предположительно, будет выпущен вместе с Xiaomi Pad 7 и Xiaomi Mix Flip в апреле в Китае, однако появились отчеты о задержке выпуска Vivo X100 Pro+. Ранее сообщалось, что он появится на рынке в марте или апреле, но теперь ожидается немного позже, в первой половине 2024 года.