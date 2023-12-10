На этот раз компания раскрыла ключевую информацию о широкоугольной камере устройства

Презентация смартфона Nubia Z60 Ultra намечена на 19 декабря в Китае. Бренд уже поделился некоторыми подробностями об устройстве, чтобы повысить интерес перед официальным дебютом. Основное внимание было уделено дизайну и экрану, но теперь компания Nubia раскрыла информацию о главных особенностях камеры Z60 Ultra.

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В соответствии с сообщением, опубликованным на официальной странице бренда в Weibo, данная модель смартфона разрушит стереотип о бесполезности широкоугольных объективов. Nubia стремится сделать свою широкоугольную камеру Z60 Ultra лучше и полезнее по сравнению с аналогичными предложениями от других компаний. Для этого в флагманскую модель встроен широкоугольный основной сенсор размером 1/1,56 дюйма с диафрагмой f/1,8.

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Также в тизере сообщается, что камера имеет разрешение 50 МП и надежный стабилизатор. Nubia уточнила, что все три камеры на задней панели Z60 Ultra оснащены оптической стабилизацией изображения (OIS). Было также сообщено, что на задней панели смартфона будет установлен телеобъектив с разрешением 64 МП и основной датчик на 50 МП. Кроме того, известно, что новинка будет обладать емким аккумулятором на 6000 мА*ч, 2D-дисплеем, защитой IP68 и быстрой зарядкой мощностью 80 Вт. Не забудем отметить, что в основе устройства будет лежать последний процессор Snapdragon 8 Gen 3.