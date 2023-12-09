Контрабандные игровые карточки в основном содержали такие игры, как «It Takes Two» и «Sniper Elite 4».

Недавно в Китае таможня Луоху в Шэньчжэне столкнулась с уникальной попыткой контрабанды игровых карт для видеоигр. В ходе планового досмотра одного из пассажиров, который пользовался электрической инвалидной коляской, была сделана необычная находка – 300 игровых карт Nintendo Switch были мастерски спрятаны в отсеке под сиденьем коляски. Это правонарушение должно быть выделено своими масштабами и изобретательным подходом к сокрытию контрабанды. Среди игровых карт было множество популярных названий, таких как «It Takes Two» и «Sniper Elite 4». Например, игра «It Takes Two» была отмечена престижной наградой за лучшую игру на The Game Awards (TGA) в 2021 году. Расположение этих карт в отсеке инвалидной коляски было продуманным планом для избежания обнаружения таможенными сотрудниками. Использование электрической инвалидной коляски в качестве места для хранения контрабанды подчеркивает готовность некоторых людей пойти на все чтобы обойти таможенные правила. Этот инцидент служит ярким напоминанием о непрерывных и разнообразных проблемах, с которыми сталкиваются таможенные службы в своей борьбе с контрабандой. Контрабандисты постоянно придумывают новые, творческие способы перевозки запрещенных или ограниченных товаров, а также товаров, подлежащих налогообложению. Недавно в Китае произошел аналогичный случай контрабанды, когда один мужчина был задержан с контрабандой 68 айфонов, которые были приклеены к его телу. Его странная походка привлекла внимание таможенников.

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Согласно Положению об административных наказаниях таможни Китайской Народной Республики, контрабандная деятельность, такая как скрытие, маскировка или предоставление ложной информации для обхода таможенного контроля, является незаконной. Эта деятельность может включать перевозку запрещенных, ограниченных или подлежащих налогообложению товаров при пересечении границы. В связи с этим инцидентом таможенные органы напомнили о правовых последствиях контрабанды. Они подчеркивают, что такие действия нарушают таможенные правила и подрывают целостность равной торговли, а также могут иметь широкие экономические последствия. Власти сохраняют бдительность и постоянно совершенствуют свои методы и технологии для борьбы с этими сложными способами контрабанды.