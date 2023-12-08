Он оснащен процессором Intel Core i5-13500H, поддерживает до 64 ГБ памяти DDR5 и имеет два слота для твердотельных накопителей M.2.

GMKtec, китайская компания, представила свою новинку - мини-ПК K7. Это устройство имеет множество преимуществ, которые нельзя не отметить. Процессор Intel Core i5-13500H с 12 ядрами и 16 потоками обеспечивает высокую производительность. Благодаря технологии Turbo Boost, тактовая частота достигает 4.7 ГГц, а поддержка оперативной памяти DDR5 объемом до 64 ГБ позволяет легко справляться с самыми тяжелыми задачами. Кроме того, чтобы избежать перегрева системы во время интенсивной работы, GMKtec K7 оснащен двумя мощными вентиляторами, которые поддерживают оптимальную температуру процессора, памяти и хранилища данных.

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Этот мини-ПК также имеет два слота для твердотельных накопителей M.2: один PCIe 4.0 и один PCIe 3.0. В области сетевого подключения K7 предлагает Wi-Fi 6 и два порта Ethernet 2.5G для стабильного и надежного соединения. По поводу разъемов, K7 оборудован четырьмя USB 3.2 Type-A, одним USB 4.0 Type-C, одним DisplayPort, одним HDMI 2.0 и одним аудиопортом 3.5 мм. Что касается стоимости, базовая версия GMKtec K7 доступна по цене 2799 юаней, что примерно равняется 36 000 рублям. Официальной информации о международной доступности в настоящий момент нет. Однако, существует Geekom IT13 с тем же процессором, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ, который продается в Европе по цене $559 (~ 52 000 рублей), что значительно дороже новинки, вышедшей в Китае.