Garmin Tacx NEO 3M может имитировать различные поверхности, включая гравий и каменистую местность.

Garmin представила на мировом рынке новейший смарт-тренажер Tacx NEO 3M. Это устройство предназначено для занятий велотренировками в помещении, аккуратно прикрепляя его к уличному велосипеду. Благодаря сочетанию виртуального Tacx маховика и встроенных подвижных пластин, гаджет доставит неподдельное удовольствие, имитируя различные ситуации: езда по песку, гравию или булыжнику. Кроме того, подвижные пластины могут быть отключены по необходимости.

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Tacx NEO 3M поддерживает тренировки на уклоне до 25% и имеет сопротивление до 2200 Вт, благодаря 32 встроенным неодимовым магнитам. Максимальный крутящий момент у этого интеллектуального тренажера с прямым приводом составляет 88 Н*м, а максимальное тормозное усилие - 260 Н. Благодаря поддержке Bluetooth и ANT+, можно использовать его совместно с такими приложениями, как Tacx Training, TrainerRoad и Zwift, и сохранять данные о поездках в Garmin Connect. Компания утверждает, что точность измерений мощности и частоты педалей улучшена до 1% и диапазон его применения значительно расширен. Также индикаторы на гаджете помогут отслеживать уровень нагрузки, а симуляция спусков укрепит реалистичность занятий.

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Тренажер поставляется со встроенной 11-скоростной кассетой Shimano/SRAM, что позволяет использовать его сразу после покупки. Garmin Tacx NEO 3M доступен по цене 1 999,99 долларов США / 1 999,99 евро (в зависимости от страны). Аксессуары, включая сетевой адаптер Tacx Smart Network для более стабильного подключения через Ethernet или Wi-Fi, а также дополнительные кассетные корпуса, в том числе для кассеты Campagnolo, могут быть приобретены отдельно за дополнительную плату.