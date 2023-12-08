Sony Interactive Entertainment подарила уходящему на пенсию генеральному директору Джиму Райану уникальную PlayStation 5.

Генеральному директору Sony Interactive Entertainment (SIE) Джиму Райану вручили уникальную PlayStation 5. Напомним, что в сентябре Райан объявил о своем уходе из SIE в марте 2024 года, а исполнительный директор Хироки Тотоки временно возглавит компанию. Райан работает в Sony с 1994 года, начиная с европейского подразделения, а с 2019 года он занимал должность генерального директора SIE. Хотя до самого ухода Райана из SIE еще много месяцев, но компания уже сейчас организовала прощальную вечеринку в его честь. Прощальным подарком для Райана стала PlayStation 5, выполненная в стиле оригинальной PlayStation.

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Консоль специального выпуска больше похожа на гибрид PlayStation и PS, нежели на саму оригинальную PlayStation, которая имела более темный серый оттенок боковых панелей и контроллера DualSense. Особенности данной консоли включают специальный USB-кабель, имитирующий порт контроллера. Кроме того, также стоит обратить внимание на упаковку консоли на заднем фоне, которая точно воссоздает дизайн коробки оригинальной PlayStation. Учитывая, что SIE разработала эту тематическую PlayStation 5 специально для Джима Райана, фотография от пользователя с ником "@InstallBase" может стать единственным свидетельством ее существования.

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