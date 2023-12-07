Предлагая скорость последовательной записи до 4300 МБ/с и последовательного чтения до 5100 МБ/с.

Корпорация Corsair расширила ассортимент своих накопителей MP600 путем добавления Micro-версии - твердотельного накопителя формата M.2 2242, основанный на технологии 3D TLC NAND. Этот новый вариант прибавляется к уже предлагаемым моделям M.2 2230 и M.2 2280. MP600 Micro, стилизованный в серии MP600, соответствует стандарту PCIe Gen4 x4 и способен достигать скорости последовательной записи до 4300 МБ/с и последовательного чтения до 5100 МБ/с. Стоит отметить, что MP600 Micro немного уступает в скорости моделям MP600 Pro NH, чьи максимальные скорости составляют 6500 МБ/с и 7000 МБ/с соответственно.

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Кроме того, MP600 Micro также превосходит в скорости последовательного чтения меньшую модель MP600 Core Mini (M.2 2230) на 300 МБ/с. Но по какой-то причине Corsair оценивает скорость последовательной записи MP600 Micro на 500 МБ/с ниже, чем у MP600 Core Mini. Следовало бы также отметить, что производитель заявляет для MP600 Micro среднее энергопотребление на уровне 4,3 Вт и среднее время работы до отказа в 1 500 000 часов. Накопитель может работать в диапазоне температур от 0°C до +65°C и относительной влажности (RH) 93% при температуре 40°C.

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Corsair, похоже, разработала MP600 Micro с учетом потребностей обновленной системы хранения Lenovo Legion Go, однако такой накопитель совместим с любой системой, имеющей разъем для дисков M.2 2242. Стоимость MP600 Micro на момент запуска составляет 74,99 доллара в США.