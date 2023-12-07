Twelve South ButterFly позволяет заряжать два устройства Apple по беспроводной сети одновременно.

Компания Twelve South с гордостью представляет свой последний продукт - зарядное устройство MagSafe 2-в-1 под названием ButterFly. Этот гаджет является не только невероятно компактным, но и самым маленьким устройством такого типа на рынке. Его размеры сравнимы с чехлом AirPods Pro, всего 2,25 х 0,5 дюйма (~ 57 х 13 мм), когда он сложен.

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ButterFly отличается прочным алюминиевым корпусом, который соответствует стилю MacBook, и он представляет два типа зарядных устройств. Первое - это зарядное устройство MagSafe мощностью 15 Вт, предназначенное для зарядки iPhone или AirPods. Второе - быстрое зарядное устройство мощностью 5 Вт, которое может использоваться для Apple Watch или AirPods. Между тем, ButterFly также может быть сложен в подставку, которая идеально подходит для использования в режиме Nightstand с Apple Watch или в режиме ожидания с iPhone.

Чтобы обеспечить максимальную удобство в использовании, гаджет поставляется в комплекте с плетеным кабелем питания USB-C мощностью 30 Вт и четырьмя адаптерами международных стандартов. Это делает ButterFly идеальным выбором для путешествий, так как он совместим с iPhone серии 12 и выше, всеми моделями Apple Watch, включая Ultra, а также с различными моделями AirPods.

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Однако стоит отметить, что зарядное устройство MagSafe Twelve South ButterFly 2-в-1 можно приобрести только в магазине Apple. Ожидается, что поставки начнутся в ближайшее время, а время доставки составит от четырех до шести недель. Розничная цена продукта составляет 129,99 долларов США, что соответствует цене беспроводного зарядного устройства Apple MagSafe Duo.