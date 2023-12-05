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СтарыйДед
Выпущен музыкальный плеер премиум-класса HIBY R8 Mark 2
Этот музыкальный плеер работает на Android 12 на базе процессора Qualcomm Snapdragon 665 SoC.

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Компания Hiby, являющаяся известной в аудиоиндустрии, недавно анонсировала свою новинку - музыкальный плеер Hiby R8 Mark 2. Гаджет, стоимость которого составляет 12 998 юаней (~ 165 000 рублей), обещает впечатлить звучанием, сочетая его с привлекательным дизайном. Hiby R8 Mark 2 отличается своим уникальным "семейным дизайном", задняя панель которого выполнена из алькантары, а корпус изготовлен из прочной нержавеющей стали. Помимо своего эстетического привлекательного вида, плеер доступен в трех ярких цветовых вариантах: красном, синем и серебристом.

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Функционально Hiby R8 Mark 2 не оставит ни одного аудиофила без внимания. Оборудованный разъемами 3,5 мм и 4,4 мм, он оснащен наушниками класса A/AB и обладает "специальным аудиокристаллом". Любители музыки смогут оценить поддержку DSD 1024, PCM 1536 кГц/32 бита и расширенного MQA 16x. Под своим корпусом данный музыкальный плеер работает на платформе Android 12 с использованием процессора Qualcomm Snapdragon 665 SoC. Более того, плеер обладает прочной батареей емкостью 12 000 мА*ч, обеспечивающей длительную автономную работу.

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Пользователи смогут насладиться также достаточным объемом памяти: 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, гарантирующих бесперебойную работу с музыкальной библиотекой. Подключение устройства к другим устройствам будет простым благодаря двунаправленному Bluetooth 5.0 и двухдиапазонной Wi-Fi-технологии, а быстрая зарядка PD2.0 мощностью 20 Вт обеспечит оперативность работы плеера. Визуальный аспект поддерживается ярким 5,9-дюймовым экраном с разрешением 1080P+. Необходимо отметить, что Hiby R8 Mark 2 олицетворяет современность и разнообразие функций благодаря таким возможностям, как связь с HiByCast и глобальная функция DTA.

#плеер #плееры #музыкальный
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