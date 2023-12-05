Чтобы отметить эту веху, Nvidia планирует провести специальные подарки, в том числе подарочную карту на 500 долларов и другие бесплатные подарки.

Новая веха в развитии технологии RTX была достигнута компанией Nvidia, которая теперь доступна в 500 играх и приложениях. Это великолепное достижение было осуществлено лишь спустя пять лет после представления первых видеокарт серии RTX 20. Затем последовали RTX 30 и недавно выпущенная RTX 40 серия. Чтобы отметить эту важную веху, производитель графических процессоров радостно объявил о запуске акции, в рамках которой будет разыграна подарочная карта Green Man Gaming на сумму 500 долларов. Этот веб-сайт электронной коммерции является популярным местом для приобретения цифровых версий видеоигр. Кроме того, компания Nvidia будет радовать своих поклонников колпачками на клавиши RTXOn весь декабрь. Дополнительно к этой радости присоединилась и компания CD PROJEKT RED, объединившись с Nvidia они подарят своим поклонникам "что-то особенное" для празднования юбилея компании и выхода игры Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.

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Кроме всего этого, Nvidia радостно объявила о запуске новой карты Call of Duty: Warzone Season 1 «Urzikstan» 6 декабря, включающей в себя DLSS 3. Кроме этого, в игру Call of Duty: Modern Warfare III также будет добавлена полная трассировка лучей и DLSS 3.5 в этот же день. Ранее в этом году Nvidia порадовала своих поклонников серией GeForce RTX 40, в которой реализованы DLSS 3.0, расширенная трассировка лучей и другие возможности искусственного интеллекта для графики.