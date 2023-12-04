Базовая модель Galaxy Book4 Ultra будет оснащена процессором Intel Core Ultra 7 155H, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ и видеокартой GeForce RTX 4050.

Информация о новой модели ноутбука Galaxy Book4 Ultra недавно просочилась в сеть, раскрыв основные характеристики устройства. У этой модели процессор Intel Core Ultra 9 158H, видеокарта GeForce RTX 4070 и 32 ГБ оперативной памяти. Однако желающим приобрести эту конфигурацию придется подождать до конца следующего года, так как процессор SKU Meteor Lake i9 появится только в середине 2024 года. Но не все потеряно для тех, кто хочет стать обладателем более доступного варианта Galaxy Bool4 Ultra уже сейчас. Новая модель будет также оснащена и процессором Intel Core Ultra 7 155H, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 7500, твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4050. Остальные характеристики такие же для обеих моделей, включая 16-дюймовую OLED-панель 2K (2880x1800) с частотой обновления 120 Гц SDC4188. Однако не ясно, будет ли версия с более высокими характеристиками поддерживать Wi-Fi 7, а текущая версия оснащена Wi-Fi 6E.

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Компания Samsung, вероятно, продолжит успешную стратегию, которую применила с прошлогодней моделью Galaxy Book3 Ultra, предлагая разные варианты с процессорами Core i9-13900H + GeForce RTX 4070 и Core i7-13700H + GeForce RTX 4050. Большинство пользователей, скорее всего, остановятся на версии Core Ultra 155H Galaxy Book4 Ultra, поскольку вариант с более высокими характеристиками может быть слишком дорогим, как и предыдущая модель.