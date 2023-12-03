Sony подала патент на новый контроллер DualSense со встроенным экраном и искусственным интеллектом.

На сегодняшний день единственным вариантом Sony DualSense на рынке является DualSense Edge. Его крайне высокая стоимость оправдана широким набором "профессиональных" функций и аксессуаров. Однако, согласно недавно обнаруженному списку патентов (ссылаясь на GameRant), Sony планирует в ближайшее время представить полностью новую версию DualSense.

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Вдумчивые изменения, которые предполагаются в этом обновлении, сосредоточатся на тачпаде, который значительно изменится, превратившись в функциональный дисплей. Новый DualSense будет использовать этот дисплей для предоставления игрокам подсказок по кнопкам, а сами кнопки (включая аналоговые джойстики и триггеры) будут подсвечиваться по мере необходимости. Sony намерена воспользоваться силой машинного обучения и искусственного интеллекта, чтобы анализировать игру пользователя и определить наилучший ход действий для него. Теоретически, это поможет сделать сложные игры более доступными для большего числа игроков. В идеале, эта функция должна быть выключена по умолчанию, чтобы избежать риска искажения игрового процесса. Однако, плохо обученный искусственный интеллект может породить неправильные подсказки, что только ухудшит впечатления игрока. Некоторые могут возразить и заявить, что контроллер может стать "режимом упрощения" для игр, не предлагающих подобных функций.

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Также важно отметить, что компании часто подают патенты и занимаются их разработкой в течение многих лет. Новая версия DualSense потребует полной переработки из-за внедрения искусственного интеллекта и, вероятно, сенсорного дисплея. Более того, оба эти элемента потребуют встроенных процессоров, что приведет к дополнительным затратам и сложностям общего устройства. В результате новый DualSense может так и не увидеть свет в ближайшем будущем и, возможно, дебютировать вместе с PlayStation 6.