Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Будущий контроллер DualSense от Sony может помочь побеждать в играх с помощью ИИ
Sony подала патент на новый контроллер DualSense со встроенным экраном и искусственным интеллектом.

реклама

На сегодняшний день единственным вариантом Sony DualSense на рынке является DualSense Edge. Его крайне высокая стоимость оправдана широким набором "профессиональных" функций и аксессуаров. Однако, согласно недавно обнаруженному списку патентов (ссылаясь на GameRant), Sony планирует в ближайшее время представить полностью новую версию DualSense.

реклама

Вдумчивые изменения, которые предполагаются в этом обновлении, сосредоточатся на тачпаде, который значительно изменится, превратившись в функциональный дисплей. Новый DualSense будет использовать этот дисплей для предоставления игрокам подсказок по кнопкам, а сами кнопки (включая аналоговые джойстики и триггеры) будут подсвечиваться по мере необходимости. Sony намерена воспользоваться силой машинного обучения и искусственного интеллекта, чтобы анализировать игру пользователя и определить наилучший ход действий для него. Теоретически, это поможет сделать сложные игры более доступными для большего числа игроков. В идеале, эта функция должна быть выключена по умолчанию, чтобы избежать риска искажения игрового процесса. Однако, плохо обученный искусственный интеллект может породить неправильные подсказки, что только ухудшит впечатления игрока. Некоторые могут возразить и заявить, что контроллер может стать "режимом упрощения" для игр, не предлагающих подобных функций.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Также важно отметить, что компании часто подают патенты и занимаются их разработкой в течение многих лет. Новая версия DualSense потребует полной переработки из-за внедрения искусственного интеллекта и, вероятно, сенсорного дисплея. Более того, оба эти элемента потребуют встроенных процессоров, что приведет к дополнительным затратам и сложностям общего устройства. В результате новый DualSense может так и не увидеть свет в ближайшем будущем и, возможно, дебютировать вместе с PlayStation 6.

#sony #playsation #контроллер #dualsense #контроллеры #контроллер playstation #dualsence #dualsense edge
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Sony разрабатывает новую версию контроллера DualSense с подсказками в играх
Sony PlayStation Store заблокирует просмотр платных телепередач
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Роналду предъявили коллективный иск на 1 миллиард долларов за поддержку бесполезных НФТ
12
Китай стал первой страной, применившей новую стелс-технологию на подводных лодках
5
Немецкий концерн Rheinmetall наладит первое производство бронетехники в Украине уже в 2024 году
16
Европа может вернутся к закупкам российского газа уже в 2024 году
5
В Германии введут ограничение на подачу электричества с Нового года
7
Ночная охота Ланцета позволила выявить и уничтожить ничего не подозревающий украинский "Град"
+
Между галактиками обнаружена гигантская звездная река длиной 1,7 млн световых лет
3
Ryzen 7 5800X3D обходит Core i9-14900K, догоняя Ryzen 7 7800X3D — сокет AM4 не утратил актуальность
56
В России начались испытания белорусского 180-тонного большегруза БЕЛАЗ-75184
2
Власти США ограничат субсидирование электромобилей, содержащих батареи или материалы из Китая
2
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
13
Rheinmetall планирует начать производство бронетехники на Украине уже в 2024 году
2
Мир близок к тому, чтобы получить первый грузовой корабль почти без выброса CO2
3
Исследователи НАСА получили разрешение от НАСА подать заявку на получение лунного грунта из Китая
6
Тайвань на фоне роста напряженности с Китаем получит 108 танков Abrams и 29 реактивных систем HIMARS
5
Китай развернул высокоорбитальный спутниковый интернет, накрыв при этом "солидную" часть России
3
О проблемах с двигателем у «Абрамс» стало слишком много обсуждений в СМИ
1
Дроны Герань оснастили видеокамерами и навигацией c SIM картами украинских операторов для разведки
+
Объединение технологий NVIDIA и AMD Frame Gen даёт большие результаты в игровых тестах
4
Благодаря бесплатному обновлению Google Pixel 8 Pro видеоролики будут выглядеть намного лучше
+

Популярные статьи

ВКС России начинают массовое обучение пилотов Су-34 НВО использованию авиабомб с УМПК
9
Как выбрать светодиодную лампу
8
"Создатель": очередной бестолковый фильм, пытающийся сработать на чувствах
9
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
86
Оценка вооружения отечественных БМП: достоинства и недостатки модели БМП-2
2
Как правильно купить мышь Lamzu Atlantis или мой опыт покупки и возврата.
8
Тестирование Ryzen 5 3600 +1660 DDR5 в 3dmark 14
14
Россия и Китай делают большие ставки на бесхвостые самолеты, США наоборот
2
Игровые релизы в декабре 2023 года
3
Озоновый слой: что это такое, почему он важен и как он восстанавливается после разрушения
2

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
19:30
Купи уже куриные мозги, куры умнее вас хохлов. Вы никогда не выиграете эту войну, ни-ког-да...
Глава Пентагона верит в то, что США «не позволят» России одержать победу на Украине
ark-bak
19:29
тут бы ближайшее десятилетие прожить. А они там про тысячелетия.
Моделирование показало, что пролетающая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы
Заглотище кродеться
19:27
Да у него их тут несколько. Эта чмоня засрала своим спамом весь сайт. Но анальный бублик это 100% заглотище. Двух таких одинаковых имбецилов существовать не может.
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Заглотище кродеться
19:25
Ха, заглотина такой беспринципный. Плодит аккаунты и срет своим грязным ртом. Заглотище, побойся Бога, чмоня зассаная!
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Санчо Панса
19:24
Дело не в охлаждении, а в термопасте, которая за 6 лет внутри процессора пересохла
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Алексей Сизиков
19:23
У него видимо совсем фляга свистит)))
Кличко заявил, что под руководством Зеленского Украина движется к авторитаризму
Енот Вадимович
19:20
Красные минусы - лайки от красного лагеря =)
Ryzen 7 5800X3D обходит Core i9-14900K, догоняя Ryzen 7 7800X3D — сокет AM4 не утратил актуальность
Weismar
19:20
Чего исправить, охлаждение нормальное поставь, скальпатор он заказал
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Heyder Eliyev
19:18
Ну Маску нечего боятся, в свое время ЦРУ и ФБР уже помогли ему создать крупную компанию, чего бы и сейчас не помочь? У Маска одно не отнять и это его большая харизма. Ни у Цукерберга, ни у мерзкого Ге...
В компании X прокомментировали высказывания Илон Маска на саммите New York Times
jsth
19:18
Вроде как самый несерьезный политик (если это вообще применимо к украинской власти и к господину Кличко в особенности) на Украине, но поводы к размышлениям дает крайне рациональные. Странно это все.
Кличко о своих президентских амбициях: речь идёт о том, будет ли Украина вообще существовать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем