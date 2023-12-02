Просто набрав нужный текст, пользователи могут создавать те игры, которые им нравятся.

Bitmagic, ранее известная как Roleverse, объявляет о начале приема заявок на закрытое альфа-тестирование своей игровой платформы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Основная цель их платформы, которую разрабатывают опытные специалисты из Electronic Arts, Ubisoft и других крупных компаний, — предоставить возможность каждому игроку создать собственную игру всего за несколько минут. Благодаря использованию этой технологии генеративного искусственного интеллекта, пользователи могут легко создавать уникальные изображения, тексты и видео, вводя в программу свои предпочтения и желания.

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Система Bitmagic дает каждому возможность создавать игры, которые он сам хочет играть, без необходимости нанимать большую команду программистов или тратить на это много времени и денег. Ведь современные игры класса ААА, часто обходятся миллионами долларов и многолетними усилиями. Основанная на технологиях OpenAI GPT-4 и Google Bard AI, платформа Bitmagic способна отвечать на запросы пользователей и воплощать их идеи в игровой мир. Если сказать "Построить замок", то замок появится в игре. Здесь также можно добавлять врагов, события и многое другое. Игровые пространства размером в квадратный километр предоставляют пользователю достаточно места для создания уникальных локаций. Регистрация на закрытое альфа-тестирование началась с тестирования одиночной игры на платформе Windows. Ожидается, что к 2024 году появятся многопользовательские игры для Windows, Android и iOS.