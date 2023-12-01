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СтарыйДед
Nintendo Switch 2 может появиться в варианте OLED
Недавние слухи о консоли следующего поколения породили идею о том, что Nintendo Switch 2 будет оснащена недорогой ЖК-панелью. Однако наличие нескольких моделей увеличит вероятность появления в какой-то момент модели Switch 2 OLED.

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Одна из последних публикаций на корейскоязычном новостном сайте "Chosun Biz" стала причиной предположений о возможном использовании OLED-панели в Nintendo Switch 2. Статья в основном затрагивает выбор панелей от BOE и Samsung Display, который, как предполагается, сделали Valve с их Steam Deck и Nintendo. Выглядит так, будто Samsung Display обвиняет BOE в краже некоторых коммерческих секретов OLED, и это сопряжено с юридическими проблемами, что заставило Valve и Nintendo задуматься. 

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Таким образом, предположительно Nintendo надеется получить поставку OLED-панелей от Samsung Display, поэтому в статье делается соответствующее заявление: "Слушайте, Nintendo ведет переговоры с Samsung Display о поставке OLED-панелей следующего поколения (органических светодиодных дисплеев) для различных ИТ-устройств". Становится ясным, что это может означать поставку панелей для текущей модели Switch OLED (с ценой в $349 на Amazon), но использование термина "следующее поколение" действительно указывает на будущее "ИТ-устройство". Кроме того, по-видимому, Nintendo недавно (1 декабря) попросила Samsung Display начать производство этих дисплеев, что понятно, почему некоторые могут считать это намеком на OLED-модель Nintendo Switch 2 исходя из временных рамок. Однако, кроме того, возможно, Nintendo работает над несколькими вариантами Switch 2. Уже появились слухи о потенциальной модели Pocket или Mini, а также о цифровой версии разработки Nintendo Switch 2. Возможно, Nintendo сначала выпустит Switch 2 с LCD-панелью, а впоследствии предложит более дорогую модель с OLED. В любом случае, выглядит так, будто поставщиком OLED-панелей будет выбран Samsung Display, а не BOE.

#valve #oled #steamdeck #valve steam deck #oled 4k #oled display
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