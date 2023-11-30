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СтарыйДед
Генеральный директор Nvidia прокомментировал проблемы в области полупроводников
США потребуется от 10 до 20 лет, чтобы достичь независимости в области полупроводников.

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Генеральный директор компании Nvidia, Дженсен Хуанг, поделился важными идеями на конференции DealBook The New York Times, проливая свет на непростой путь к обеспечению независимости Соединенных Штатов в цепочке поставок полупроводников. По мнению Хуанга, стране потребуется много лет - от 10 до 20, чтобы достичь этой цели из-за сложности задачи и глобальной взаимосвязанности производства чипов. Руководитель Nvidia подчеркнул, что их продукция в значительной степени зависит от компонентов, поставляемых по всему миру, и отменил идею полной зависимости от Тайваня, который является критически важным производителем. Это открытие становится потенциальным препятствием для администрации Байдена, которая стремится перевести производство чипов в США, несмотря на усилия инициированные обеими партиями и законодательные инициативы. Говоря о проблемах национальной безопасности, Хуанг признал наличие экспортных ограничений правительства США на Nvidia и подчеркнул необходимость сохранения баланса между бизнес-операциями и требованиями безопасности. Вместе с тем, крупные участники полупроводниковой промышленности, такие как TSMC, Samsung Electronics и Intel, активно планируют расширение своей деятельности в США. А также Европа работает над развитием местного производства, чтобы уменьшить зависимость от глобальных цепочек поставок.

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Это интересно, что, несмотря на экспортные ограничения, введенные правительством США, Хуанг подтверждает приверженность Nvidia Китаю. Компания активно разрабатывает продукты для китайского рынка, которые соответствуют правилам США, стремясь работать в правовом поле, не вводя ограничений. Однако Хуанг предупреждает о непредвиденных последствиях экспортных ограничений, отмечая, что около 50 китайских компаний уже разрабатывают технологии, которые могут конкурировать с продукцией Nvidia. Для решения проблемы регулирования, Nvidia работает над новыми чипами, соответствующими последним правилам экспорта, и планирует возобновить свою деятельность в Китае, как только достигнут соответствующий нормативным требованиям уровень. Ориентируясь в этой сложной ситуации, Хуанг подчеркивает важность установления баланса между ведением бизнеса с различными организациями и решением национальных вопросов безопасности.

#сша vs китай #сша vs россия
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